Tine Kancler peti med kajakaši do 23 let na SP v Tacnu

Na savskih brzicah so bile danes vrsti prve končne odločitve v posamičnih tekmah. V štirih kategorijah je imela slovenska reprezentanca tri finaliste, najboljši rezultat dneva pa je s petim mestom med kajakaši do 23 let postavil Tine Kancler, je sporočila Kajakaška zveza Slovenije.

Primorski kajakaš se je kot zadnji uvrstil iz polfinala v boj za kolajne, saj je po polfinalu zasedal deseto mesto. Na koncu pa je bil v finalu peti, čeprav je imel kar dva dotika. V primeru vožnje brez dotikov bi se danes lahko veselil kolajne na domačem SP, in sicer srebrne. Za zmagovalcem je namreč zaostal za pet sekund in 43 stotink, vsi štirje tekmovalci, ki so bili uvrščeni pred njim, pa so s progo opravili brez dotikov.

Odlično vožnjo je v polfinalu do 23 let med kajakaši prikazal kajakaš ljubljanskega kluba Ulan Valant, ki je imel najboljši čas. V finalu je nato šel na vse ali nič, a na progi dobil 52 kazenskih sekund, tako da je bil deseti. V polfinalu je obstal celjski kajakaš Lan Tominc, ki je na koncu zasedel 22. mesto.

Naslova svetovnega prvaka med kajakaši do 23 let se je veselil Čeh Jakub Krejči, drugo in tretje mesto pa sta si priveslala Britanca Jonny Dickinson in Christopher Bowers.

V finalu kajakašic je imela Slovenija eno predstavnico

V finalu kajakašic do 23 let je imela Slovenija eno predstavnico. Eva Alina Hočevar je ciljala na vrh finala, a se ji vožnja ni izšla, saj je prejela 50 kazenskih sekund, ki so jo oddaljile od zmagovalnega odra. Bila je deseta. V polfinalu je veslala tudi Zala Zanoškar in bila 21.

Eva Alina Hočevar je ciljala na vrh finala, a se ji vožnja ni izšla, saj je prejela 50 kazenskih sekund, ki so jo oddaljile od zmagovalnega odra. Foto: Grega Valančič/Sportida

Za dvojno francosko zmago sta poskrbeli Coline Charel in Romane Prigent, sicer zmagovalka lanskega svetovnega pokala v Tacnu. Bronaste kolajne se je veselila Američanka slovenskih korenin Ria Šribar. Mlada Američanka se v Ljubljani počuti že kot doma, nenazadnje se tu letos mudi že vse od januarja.

Popoldne so sledile še polfinalne in finalne preizkušnje kanuistk in kanuistov v mladinski konkurenci. Vseh šest slovenskih predstavnikov je izpadlo pred finalom. Najbližje je bil kanuist Martin Gale, ki je bil 12., od najboljše deseterice pa sta ga ločili dve sekundi. Adam Križaj je v isti konkurenci priveslal na 15. mesto, Tit Šenk pa je bil 22. Svetovni mladinski prvak je postal Italijan Martino Barzon, drugo in tretje mesto pa sta si priborila Čeha Martin Kratochvil in Adam Kral.

Med kanuistkami mladinkami je Naja Pinterič osvojila 17. mesto, Ema Lampič je bila 23., Asja Jug pa 25. Za češko zmagoslavje sta poskrbeli sestri Klara in Tereza Kneblova. Prvakinja je postala 16-letna Klara, ki je svojo starejšo sestro na vodi premagala prvič. Tretja je bila Američanka Evy Leibfarth, ki po SP v Tacnu potuje v Tokio na olimpijske igre.

V soboto se prvenstvo nadaljuje s polfinalnimi in finalnimi tekmami kajakašic in kajakašev v mladinski konkurenci ter med kanuistkami in kanuisti v kategoriji do 23 let.

Preberite še: