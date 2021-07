Uspešen začetek posamičnih nastopov na SP v Tacnu

Po treh kolajnah v torkovih ekipnih tekmah svetovnega prvenstva za mladince in mlajše člane v Tacnu se je tudi drugi tekmovalni dan za slovensko ekipo razpletel ugodno. Izmed dvanajstih kvalifikantov jih je v polfinale napredovala enajsterica. Kanuista Martin Gale in Urh Turnšek sta v mladinski konkurenci oz. med mlajšimi člani zasedla peti mesti.

To sta bili najvišji slovenski uvrstitvi. Med mladinci je bil Gale zelo hiter na progi, a je hkrati dobil dva pribitka, ki sta mu prinesla štiri kazenske sekunde. Na koncu je bil tri sekunde in pol počasnejši od zmagovalca kvalifikacij, Francoza Tanguyja Adissona. To je zadostovalo za peto mesto.

S prvim kvalifikacijskim nastopom se je v polfinale prebil tudi Adam Križaj, ki je bil 19. Tit Šenk pa je v naslednjo fazo tekmovanja napredoval po drugem nastopu.

V konkurenci kanuistov do 23 let je bil danes najboljši slovenski predstavnik Turnšek. Kanuist celjskega kluba je s progo opravil brez kazenskih sekund in bil peti s slabima dvema sekundama in pol zaostanka za zmagovalcem Miquelom Travejem iz Španije.

Tudi Urh Turnšek je zasedel peto mesto. Foto: Urban Meglič/Sportida

Tako kot Turnšek sta se s prvo vožnjo v polfinale uvrstila še Nejc Polenčič kot enajsti in Juš Javornik, ki je zasedel 15. mesto.

V dopoldanskem delu sporeda so tekmovale kajakašice in kajakaši do 23 let. V konkurenci kajakašic je bila Eva Alina Hočevar 12. in se tako kot edina Slovenka v nadaljevanje uvrstila že po prvem nastopu. Tako Lea Novak kot Zala Zanoškar sta na progo morali namreč še drugič. Zala Zanoškar je bila uspešnejša, saj je v drugi vožnji dosegla deveti čas in tako ujela polfinale. Brez slednjega pa je ostala Novakova, ki je v drugi vožnji prejela 54 kazenskih sekund, kar ji je onemogočilo boj za napredovanje v naslednjo fazo prvenstva. Najhitrejša je bila Francozinja Romane Prigent.

V polfinalu bomo videli tudi vse tri slovenske predstavnike med kajakaši do 23 let. V kvalifikacijah je bil tokrat najvišje Lan Tominc, in sicer 23. Tine Kancler je kot 30. ujel še zadnjo vozovnico za polfinale po prvi vožnji, Ulan Valant pa je napredoval s četrtim časom drugega nastopa. Tudi v tej konkurenci je bil najboljši Francoz Anatole Delassus.

V četrtek so na vrsti še kvalifikacije kajakašic in kajakašev v mladinski konkurenci ter kanuistk v obeh starostnih kategorijah.

