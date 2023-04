Lina Eržen končala na osmem mestu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lina Eržen je skozi ves regatni teden držala deseterico, ter v regato za medalje odjadrala z osmega mesta. Za mlado jadralko je to še posebej velik uspeh, saj je to njena prva uvrstitev med najboljših deset v članski konkurenci nasploh.

"Vsega skupaj smo odpeljali kar 15 regat, danes smo imeli "medal race", zaključila sem na osmem mestu in s tem sem zelo zadovoljna, saj je to moj prvi medal race v članski konkurenci in upam, da jih bo še veliko. Od tukaj se odpravljamo v Patras v Grčijo na evropsko prvenstvo, ki se ga zelo veselimo," je po koncu tekmovanja dejala Erženova.