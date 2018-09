Liam Orel v kategoriji do 19 let do bronastega odličja

Jubilejno 20. mladinsko svetovno prvenstvo razreda finn, ki ga je gostil Jadralni klub Jadro Koper, se ni izteklo po željah Slovencev. Liam Orel je tekmovanje končal na skupnem 20. mestu, z bronom v kategoriji do 19 let pa potrdil slovo od najtežjega olimpijskega enoseda, so sporočili prireditelji tega tekmovanja.

V petek bi se 36 jadralcev iz 19 držav moralo pomeriti v zaključnih dveh regatah, vendar je organizatorjem znova ponagajal veter. Kljub dolgemu čakanju na ustrezne razmere in številnim poskusom štarta je moral regatni odbor nazadnje le priznati premoč narave, za končni vrstni red pa je obveljala razvrstitev po devetih preizkušnjah.

Naslov svetovnega prvaka je osvojil Čeh Ondrej Teply, ki ga je na trenerskem čolnu spremljal dvakratni slovenski olimpijec Gašper Vinčec.

Slovenska izbrana vrsta je v domačih vodah zaostala za pričakovanji. Liam Orel je s skupnim 20. mestom in bronom v kategoriji do 19 let ponovil lanski uspeh, a to je, glede na vitkejšo telesno konstrukcijo, njegov največji domet.

Orel: Jadrnico finn bom prodal in nadaljeval v laserju

"Prvi cilj je bil izpolnjen, moja želja pa ne. Obetal sem si uvrstitev med deseterico in zlato kolajno v konkurenci do 19 let. Načrt je splaval po vodi deloma zaradi težkih razmer, v večji meri pa zato, ker sem si privoščil preveč napak. Poleg tega sem ugotovil, da mi jadrnica finn ne ustreza, zato sem jo sklenil prodati in kariero nadaljevati v laserju, kjer imam boljše možnosti za vrhunske uvrstitve," je razloge za menjavo discipline pojasnil 19-letni član Jadra Koper.