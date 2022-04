Vodišek nezadovoljen po svetovnem pokalu v Hyeresu: Ni se najboljše razpletlo zame

Vodišek, drugi na svetovni lestvici, je zadnji dan tekmovanja izgubil še eno mesto. Dan je namreč začel na 13. mestu, na katerem je bil tudi že v četrtek. Tedaj je nanizal najslabši izkupiček na tem tekmovanju, ki se je začelo v ponedeljek. Med 68 kajtarji je bil v sredo še na devetem mestu. Po prvem dnevu je bil peti, po drugem pa šesti.

Ni se najbolje razpletlo zanj

"Ni se najboljše razpletlo zame to tekmovanje. Obstaja razlika v padalih, s katerim vozim, in tistimi tekmecev. To je treba popraviti in bo bolje. Sicer pa sedaj tekme opravljam kot neke vrste trening pred olimpijskimi igrami v Parizu leta 2024. Vsak nastop v polfinalu je zato dober dosežek z željo, da se še izboljšam," je dejal Vodišek.

V začetku aprila je na 51. jadralnem pokalu princese Sofije v španski Palmi de Mallorci, prvi veliki tekmi v olimpijskih razredih sezone, osvojil 13. mesto. V prvih sedmih regatah je zmagal v vseh plovih in vodil po prvih dveh dnevih. Po tretjem je nazadoval na tretje mesto, po četrtem dnevu pa po nekaj padcih na deseto, ki ga je na koncu še pokvaril. Moč mu je vidno upadla po bolezni v marcu, covidu-19 ter vnetju ledvic in ušes.

"Večina ima večji kajt. To bomo skušali popraviti."

"Veliko bolje je bilo tokrat kot v Španiji. Še vedno ni stoodstotno, a se mi moči počasi vračajo," je dodal Vodišek. Njegov oče in trener Rajko Vodišek je ocenil, da tudi tokratno tekmovanje v Franciji ni bilo lahko.

"V zlati skupini so bili s takimi jadri, kot jih ima Toni, le štirje jadralci. Večina ima večji kajt. To bomo skušali popraviti, verjetno bo treba zamenjati proizvajalca. Drugače pa se še učimo strategije in taktike. Velike ekipe imajo vremenoslovca, čoln in trenerja na vodi. Včasih jim pomaga še kakšen trener iz drugega razreda, ki je nastopil pred nami. Tako imajo res dobro sliko regatnega polja, vsega tega midva nimava. Skušava pa narediti vse najboljše, kar je možno," je povedal Rajko Vodišek.

Lin Pletikos je v razredu ilca 6 končala na 40. mestu, osvojila je 310 točk v desetih plovih. Foto: Jana Pines

Edini Slovenec v regati za medalje

Enaindvajsetletni Vodišek je bil edini slovenski predstavnik, ki si je zagotovil regato za medalje. Lin Pletikos je v razredu ilca 6 končala na 40. mestu, osvojila je 310 točk v desetih plovih. Med 65 jadralkami je prepričljivo zmagala Poljakinja Agata Barwinska.

Žan Luka Zelko, lani je nastopil na olimpijskih igrah v Tokiu, je v razredu ilca 7 v zlati floti po 10 regatah med 129 predstavniki zasedel 41. mesto. Liam Orel je bil v istem razredu v bronasti floti 101. z 221 točkami. Zmagal je Ciprčan Pavlos Kontides z drugim mestom v regati za medalje, dolgo vodilni Nemec Philipp Buhl je bil na koncu šele šesti.

