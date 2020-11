Leškijevi po hudem boju peto mesto: Priznam, da sem si želela še več

Andreja Leški je na evropskem prvenstvu v Pragi osvojila končno peto mesto. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Leškijeva je borbo za bron začela z obetavno akcijo, nato pa v prvi polovici iniciativo prepustila Nizozemki ter prejela prvi opomin. Nato je 23-letna Koprčanka, ki živi in trenira v Ljubljani, prevzela pobudo in si predvsem v tretji minuti borbe priborila dve lepi priložnosti za odločitev, a napada in protinapada ni izvedla do konca. Na vsaki strani je sledil po še en nevarnejši napad.

Odločale so kazni

Podobno je bilo v podaljšku na zlato točko, kjer se je obema tekmovalkama poznala utrujenost po dolgem dnevu. Nizozemka pa je izkoristila izkušnje in poskrbela, da je slovenska reprezentantka dobila še dve kazni, ki sta odločili dvoboj, sama le eno in tudi brez pravega meta je prišla do nove kolajne. Bliže uspehu je bila pred tem Leškijeva, ki ji spet ni uspelo zaključiti ene od obetavnih akcij.

"Z Nizozemko sem že tekmovala in vedela sem, kaj lahko pričakujem. Imela sem odlično priložnost, kjer sem tekmico nosila po zraku, a ni hotela pasti na hrbet. Bila sem blizu, po tem poskusu pa sem izgubila energijo in dobila še zadnjo kazen. A ne glede na poraz sem lahko s petim mestom zadovoljna, saj je to moja najboljša uvrstitev na prvenstvih. Zadovoljna sem lahko tudi zaradi pandemije, priprave so bile zelo težke in drugačne, kot smo jih vajeni, zato je bila to ena mojih najtežjih priprav," je po tekmi povedala slovenska reprezentantka.

Slovenski dvoboj

Za slovenske ljubitelje juda je bila poslastica predvsem repasaž, kjer sta se pomerili Leškijeva in olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, na polovici dvoboja pa je Leškijevi uspelo priti do odločilnega končnega prijema. Pred tem je ugnala Nizozemko Geke van den Berg, v četrtfinalu pa izgubila z izkušeno Nemko Martyno Trajdos, ki je prav tako osvojila bronasto odličje.

"V četrtfinalu proti Nemki je bilo težko. Ima poseben način borbe. Je ekstremna levičarka in zelo močna, kar mi malo manj ustreza. V parterju nato nisem našla prave rešitve. Boj s Tino sem si sicer želela v polfinalu, a srečali sva se v repasažu. Tino poznam, pripravila sem se na borbo z njo in se mi je izšlo. Ne glede na zadovoljstvo pa priznam, da sem si želela še več, čeprav je tudi današnji rezultat vrhunski. Žal so v pripravah manjkale vrhunske tekmice za sparing, a prav vsi smo imeli drugačno sezono."

V velikem finalu je Francozinja Clarisse Agbegnenou upravičila vlogo prve favoritinje in premagala Avstrijko Magdaleno Krssakovo. Ta je v četrtfinalu presenetljivo ugnala Trstenjakovo.

Anka Pogačnik je svoje nastope na prvenstvu zaključila s 7. mestom, čestitke!👏🥋 🇸🇮#judoSLO #judoPrague2020 pic.twitter.com/JkYPPikqSd — Judo zveza Slovenije (@judoSLO) November 20, 2020

Po porazu v četrtfinalu je v repasažu v kategoriji do 70 kg izgubila tudi Anka Pogačnik, Martin Hojak je v kategoriji do 73 kg izgubil uvodno borbo.

V soboto bosta slovenske barve branila Patricija Brolih v kategoriji do 78 kg in Enej Marinić v odprti kategoriji.

