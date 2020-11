Prvi dan zmago dosegel le Štarkel

Slovenski judoisti so slabo začeli letošnje evropsko prvenstvo v Pragi, med četverico nastopajočih je prvi dan posamično zmago zabeležil le David Štarkel v kategoriji do 60 kg.

Štarkel je bil tudi edini, ki je izpolnil realne načrte. Najprej je ugnal Bolgara Borislava Janakova in tudi po tretji medsebojni borbi odšel z blazine kot zmagovalec, čeprav v podaljšku. V drugi borbi je bil njegov nasprotnik Španec Francisco Garrigos, srebrni z lanskega EP v Minsku.

Štarkel je bil celo na pragu presenečenja, po minuti in 14 sekundah podaljška pa je Špancu vendarle uspela odločilna akcija za napredovanje.

Foto: Stanko Gruden, STA

Za Adriana Gomboca je bil usoden podaljšek

Podaljšek je bil usoden za evropskega prvaka iz leta 2018 Adriana Gomboca v kategoriji do 66 kg. Francoz Kilian Le Blouch, s katerim se je lani pomeril dvakrat, po enkrat zmagal in enkrat izgubil, je Gomboca prisilil v tri kazni in po 2:58 minute podaljška oziroma skoraj sedmih minutah boja se je zmage veselil Francoz.

Maruša Štangar je v kategoriji do 48 kg branila bron z lanskega EP oziroma evropskih iger v Minsku. Dvaindvajsetletna Ljubljančanka je bila v prvem krogu prosta, nato pa je bila zanjo usodna Andrea Stojadinov iz Srbije, s katero je Štangarjeva pred tem dobila vse štiri medsebojne dvoboje.

Tokrat pa se je veselila 20-letna tekmovalka iz Srbije, ki napreduje iz leta v leto in je nedavno v Poreču osvojila bronasto odličje na EP do 23 let, konec oktobra pa tudi tretje mesto na grand slamu v Budimpešti.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Poslovila se je tudi že Kaja Kajzer

V prvem krogu je bila prosta tudi Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg. Nato pa je izgubila s Srbkinjo Marico Perišić, s katero je v karieri dobila štiri od petih borb. V Pragi je izredno izenačen dvoboj šele po petih minutah podaljška dobila Perišićeva.

Prvenstvo bo trajalo do nedelje. Že v petek bo na tatamiju v kategoriji do 63 kg aktualna olimpijska prvakinja Tina Trstenjak, ob njej pa tudi Andreja Leški. Ob dobrem nastopu obeh se bosta pomerili v polfinalu. V kategoriji do 70 kg bo nastopila Anka Pogačnik, v kategoriji do 73 kg pa Martin Hojak.