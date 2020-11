Konec tedna za evropske medalje v judu 11 Slovencev

Na bližnjem evropskem prvenstvu v judu, ki bo od 19. do 21. novembra v Pragi, bo nastopilo enajst Slovencev, so sporočili iz Judo zveze Slovenije. Na EP sicer ne bodo nastopile nekatere najuspešnejše judoistke, Ana Velenšek, Klara Apotekar in Anja Štangar, a pri JZS z zlato olimpijko Tino Trstenjak vseeno računajo na odlične rezultate.

V ženskih kategorijah bo nastopilo šest Slovenk. V najnižji ženski kategoriji do 48 kg se bo borila lanska bronasta iz Minska Maruša Štangar, do 57 kg Kaja Kajzer. Olimpijska prvakinja do 63 kg Tina Trstenjak bo stopila na tatami v petek, v isti kategoriji bo nastopila tudi Andreja Leški. Kategorijo višje do 70 kg bo v Pragi tekmovala Anka Pogačnik, kot zadnja Slovenka pa bo v soboto nastopila Patricija Brolih.

V moški konkurenci se bodo za Slovenijo borili David Štarkel (do 60 kg), Adrian Gomboc (do 66kg), Martin Hojak (do 73 kg) in v odprti kategoriji Vito Dragič in Enej Marinič.

Nagovor predsednika JZS

Darko Mušič je izpostavil cilj, da želi Slovenija ohraniti število judoistov, ki so po točkovanju že uvrščeni na OI. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Globalne razmere, povezane s covidom-19, pomembno vplivajo tudi na šport po vsem svetu. Kljub vsemu smo v Judo zvezi Slovenije v poletnem in jesenskem obdobju izpeljali pomemben del tekmovalnega programa. Svetovna judo zveza pa je prižgala zeleno luč za izvedbo nekaterih tekmovanj. Tako je konec tedna pred vrati krona letošnje okrnjene sezone, EP v Pragi. Izjemni rezultati mladinske reprezentance in reprezentance do 23 let na nedavnem EP so pokazali, da smo kljub omejitvam letošnje delo in priprave pravilno in kakovostno zastavili," je dejal predsednik JZS Darko Mušič.

Slovenski judoisti se z EP z medaljami vračajo neprekinjeno že vse od leta 2002. To Slovenijo uvršča med najuspešnejše države in hkrati potrjuje izjemno strokovnost in pravilen selekcijski izbor za najpomembnejša tekmovanja, še menijo pri JZS.

Zadnje letošnje mednarodno tekmovanje je pomembno tudi za točkovanje za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. "Naš cilj je, da ohranimo število judoistov, ki so trenutno po točkovanju že uvrščeni na OI. Dosedanji načrt dela se je izkazal kot uspešen, zato ga bomo sproti prilagajali in dograjevali v luči možnosti, ki nam jih omejitve dopuščajo," je med drugim dejal Mušič.