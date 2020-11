Judoistka Andreja Leški popoldan v borbo za bron

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na evropskem prvenstvu v judu v Pragi se bo Andreja Leški v popoldanskem programu v kategoriji do 63 kg borila za bronasto odličje. V repasažu za popoldanski nastop je Leškijeva s končnim prijemom v parterju dobila slovenski dvoboj z olimpijsko prvakinjo Tino Trstenjak.

V boju za bron 23-letno slovensko reprezentantko čaka bronasta z zadnjih dveh svetovnih prvenstev, izkušena 30-letna Nizozemka Juul Franssen. V preteklosti je oba medsebojna dvoboja, leta 2018 v Abu Dabiju in leto prej v Sankt Peterburgu, dobila Nizozemka.

Tina Trstenjak, tudi druga nosilka za Francozinjo Clarisse Agbegnenou, je bila v središču pozornosti, kar vedno pripada tekmovalcem in tekmovalkam z zlatim napisom na hrbtu, ki označuje olimpijske prvake. In to ne glede na dejstvo, da je njen trener Marjan Fabjan opozarjal, da Trstenjakova v sezoni, ki jo je zaznamoval koronavirus, ni v vrhunski formi.

Najuspešnejša slovenska tekmovalka je bila v uvodnem krogu prosta, nato pa je 18-letno Romunko Florentino Ivanescu prisilila v tri kazni in se prebila v četrtfinale. Avstrijka Magdalena Krssakova je bila vsaj na papirju lahek zalogaj. Tekmovalka Sankakuja je dobila vseh pet medsebojnih dvobojev, zato so slovenski ljubitelji juda bolj nestrpno pričakovali nastop Leškijeve za sanjski slovenski polfinale. A Avstrijka je bila tokrat nepričakovano boljša od Trstenjakove.

Tina Trstenjak Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izšlo se je za slovenski repesaž. Leškijeva je prostem prvem krogu ugnala Nizozemko Geke van den Berg. V četrtfinalu pa je bila Nemka Martyno Trajdos, nekdanja evropska prvakinja in bronasta z lanskega SP, premočna. Obliž na rano je bila nato predčasna zmaga Koprčanke v dvoboju s Trstenjakovo.

Izkušena Anka Pogačnik se je v kategoriji do 70 kg predstavila kar v štirih borbah in osvojila sedmo mesto. Najprej je mladinsko evropsko prvakinjo Poljakinjo Katarzyno Sobierajsko prisilila v štiri kazni, nato pa je ugnala še četrto nosilko Avstrijko Michaelo Pollers.

V četrtfinalu je Kranjčanko ustavila nadarjena 21-letna Italijanka Alice Bellandi, nekdanja mladinska svetovna prvakinja. V repasažu je bila od Pogačnikove močnejša tudi Nemka Miriam Butkereit.

V moški konkurenci je v kategoriji do 73 kg nastopil Ljubljančan Martin Hojak. Tokrat ni imel pravih možnosti za uspeh in bronasti z lanskega EP v Minsku Grk Georgios Azoidis ga je predčasno poslal z blazine.