Kysselefova v Osijeku do drugega mesta, Bertoncelj do četrtega

Kysselefova je za svoja finalna skoka dobila oceno 13,767, 42-letna Čusovitina pa 14,217. Tretje mesto je osvojila Rusinja Viktorija Trikina (13,700).

Kysselefova je letos nastopila četrtič v finalu in tretjič končala na zmagovalnem odru. V Melbournu je prvič v karieri zmagala, tretja je bila v Bakuju, zdaj druga v Osijeku, brez finala je ostala v Katarju.

"Doskok ni bil tako lep, kot bi si želela"

"Zelo sem vesela. Nisem pričakovala takšne uvrstitve, ker so bile tu dobre punce. Na koncu sem bila presenečena. Sem zadovoljna, lepše se mi ne bi moglo iziti," so bile prve besede Kysselefove, ki pa je našla tudi malenkost, ki jo je pri preskoku zmotila: "Doskok ni bil tako lep, kot bi si želela. Mora biti bolj čist."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kysselefova bo na domačem svetovnem pokalu v Kopru čez teden dni glavno slovensko orožje ženskega dela reprezentance, saj se je pred odhodom v Osijek poškodovala Teja Belak, ki pred domačimi gledalci zagotovo ne bo tekmovala. "V Kopru si želim le lepši doskok in bolj nadzorovano gibanje v zraku. Verjamem v uspeh," so njene želje.

Nekoliko slabše kot Kysselefovi se je finalni nastop na konju z ročaji izšel Bertonclju. V sestavo se mu je prikradlo nekaj manjših napak, ocena 13,933 je zadoščala za četrto mesto.

Bertoncelj: Hrbet me je začel boleti pred odhodom v Osijek

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V moškem delu reprezentance se prav tako ukvarjajo s poškodbami, težave s hrbtom ima Rok Klavora, ki je sicer v Osijeku nastopil, a ostal daleč od finalov. Z enakimi preprekami se sooča tudi Bertoncelj. "Hrbet me je začel boleti pred odhodom v Osijek. Na hitro smo jih odpravili, do danes je bilo dobro, po popoldanskem treningu pa se je stanje spet drastično poslabšalo. Že hodil sem težko. Zadovoljen sem, da sem lahko nastopil, pa čeprav kot 80 let star gospod. Ni šlo. Napak zaradi hrbta nisem mogel popravljati, vsaka napaka me je kaznovala," je razložil Škofjeločan, ki verjame, da bo do domače tekme zdravstvene težave spravil pod nadzor.

Chih Kai Lee je za svojo sestavo prejel oceno 15,333. Drugi je bil Kazahstanec Akim Musajev (14,333), tretji pa Belorus Vasili Mikalicin (14,100).

V nedeljo v Osijeku finalni nastop na parterju čaka še Kysselefovo.