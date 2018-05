Teja Belak ostala brez domačega svetovnega pokala v Kopru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Teja je po tekmi minuli vikend spet začutila bolečine, po zdravniškem pregledu pa je bilo jasno, da ima poškodovane vezi. Zdravniki so ji svetovali mirovanje, saj bi tekma lahko vodila še v poslabšanje poškodbe. Po najbolj črnem scenariju bi lahko prišlo do resne poškodbe, zaradi katere bi izgubila leto dni. Tega ne bomo tvegali," je s prizorišča svetovnega pokala v Osijeku sporočil Mavrič in dodal, da bo po Kopru čas za razmislek, ali je smiselno nastopiti na sredozemskih igrah ali ne.