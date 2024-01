Dvorana Poden v Škofji Loki bo med 31. januarjem in 4. februarjem prizorišče kvalifikacijskega turnirja za svetovno prvenstvo v floorballu za moške. Slovenci, ki se bodo pomerili z Dansko, Belgijo, Italijo in Švico, so pred tekmovanjem na domačem terenu samozavestni, a se zavedajo, da jih čakajo zahtevni boji.

Slovenska reprezentanca v floorballu si bo med 31. januarjem in 4. februarjem na domačem terenu prizadevala za eno od treh mest, ki vodijo na svetovno prvenstvo v švedskem Malmöju konec leta. Izziv ne bo le taktična priprava na nasprotnike, ampak tudi iskanje pravega ravnovesja med izkušenim jedrom ekipe in mladimi talenti, medtem ko bodo igralci morali v igri pokazati ne samo individualno znanje, ampak tudi ekipni duh.

Danci, znani po svoji hitrosti in taktični prefinjenosti, bodo prvi test za slovensko reprezentanco. Nato sledita obračuna z ekipama, ki so jih Slovenci v zadnjih letih redno premagovali - Italijo, ki bo tokrat nastopila v polni postavi, kar bo poskrbelo za dodatno nepredvidljivost, in Belgijo. Vrhunec bo nedvomno zadnja tekma turnirja proti enemu izmed najboljših moštev na svetu Švici, ki velja za favorita turnirja, kar bo za Slovence nagrada za opravljeno delo v preteklem obdobju.

Na svetovno prvenstvo, ki ga bo med 7. in 15. decembrom gostil Malmö, je kot edina uvrščena gostiteljica in branilka naslova Švedska. Na prvenstvu bo sicer sodelovalo 12 evropskih reprezentanc, tri iz Azije, Oceanije in zmagovalka kvalifikacijske bitke med ZDA in Kanado.

Slovenci se bodo v Škofji Loki merili z Danci, Italijani, Belgijci in Švicarji. Foto: Dori Nyerges

Ob Škofji Loki bodo kvalifikacije v Evropi potekale še v štirih drugih skupinah, ki bodo tekmovale v Latviji in na Poljskem. Iz slovenske skupine si bodo vstopnico zagotovile tri najboljše reprezentance.

Kdo bo zastopal slovenske barve?

"Osredotočeni na uvrstitev na svetovno prvenstvo, a to ni edini cilj"

"Vsekakor smo osredotočeni na uvrstitev na svetovno prvenstvo. Predstaviti želimo najboljšo različico sebe, pokazati borbenost, ekipni duh in se boriti za vsako zmago. Vsaka zmaga nas približa uresničitvi cilja, zato se bomo borili do zadnje sekunde. S ponosom bomo zastopali barve naše države na mednarodnem tekmovanju. Vendar pa naš cilj ni le uvrstitev na svetovno prvenstvo, ampak želimo pokazati tudi, da se v Sloveniji igra dober floorball. Prav tako pa hočemo floorball predstaviti širši slovenski javnosti, saj gre za zelo zanimiv šport, ki združuje strast, veliko mero fizične pripravljenosti, tehnike in ekipnega sodelovanja. Je dinamičen in privlačen šport, dostopen vsem generacijam," je za Škofjeloške novice o ciljih dejal branilec Maj Oman.

Kaj je floorball?

Floorball je hitro rastoča in dinamična ekipna športna igra, ki združuje elemente hokeja na ledu, hokeja na travi in drugih športov. Igra se običajno odvija v dvorani, na igrišču v velikosti rokometnega, ki je obdano s premično ogrado. Naenkrat je na igrišču pet igralcev iste ekipe, ki se pogosto leteče menjavajo, in vratarja. Cilj ekipe je doseči več golov od nasprotnika.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Oprema za floorball vključuje lahke palice s ploščatimi "lopatkami" za udarjanje žogice, plastično žogico z luknjami, vratar pa je opremljen s posebno čelado, rokavicami in drugo zaščitno opremo.

Floorball je znan po svoji hitrosti in dinamičnosti. Igralci lahko hitro spreminjajo smer gibanja, izvajajo natančne podaje in ustvarjajo priložnosti za doseganje golov. Razširjen je zlasti po Evropi, pa tudi Avstraliji, Aziji in Ameriki, še posebej med mladimi, saj je šport enostaven za učenje, igra je zabavna, za telo pa predstavlja dobro kardio vadbo.

Floorball se igra na amaterski in profesionalni ravni, pri čemer so organizirane tudi številne lige in turnirji. Najboljše reprezentance se vsaki dve leti potegujejo za naslov svetovnih prvakov v ženski, moški in mladinskih kategorijah. Šport je v Sloveniji v vzponu, organizirano ga je mogoče igrati od Kranjske Gore do Zagorja, pa tudi v številnih osnovnih in srednjih šolah v okviru športne vzgoje, so o floorballu zapisali pri Floorball zvezi Slovenije.