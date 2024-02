Slovenci že uresničili cilj, znan bo zadnji potnik na SP

Na sporedu je zadnji dan kvalifikacij za svetovno prvenstvo v floorballu. Slovenska moška je na domačem terenu v Škofji Loki že v soboto uresničila veliki cilj in se prvič uvrstila na člansko svetovno prvenstvo najkakovostnejšega razreda. Slovenci bodo danes popoldan zadnjo tekmo odigrali proti favoriziranim Švicarjem. Obe izbrani vrsti sta še neporaženi. Že dopoldan pa bosta za zadnjo, tretjo vstopnico, obračunali Danska in Belgija, medtem ko Italija nima več možnosti napredovanja. Svetovno prvenstvo bo decembra v Malmöju.

Škofja Loka gosti eno od petih kvalifikacijskih skupin. Slovenci so v sredo v prvem krogu v zaključku zdržali pritisk Danske, ki je v Slovenijo prišla številčno oslabljena, in jo premagali s 3:2. V četrtek so visoko premagali Italijo (11:2), v soboto pa remizirali z Belgijo (6:6) in potrdili premierno uvrstitev na svetovno prvenstvo najkakovostnejšega ranga.

Vstopnico za napredovanje so si s tremi zanesljivimi zmagami priborili tudi favorizirani Švicarji, ki jih bodo Slovenci ob 14. uri izzvali v boju za prvo mesto.

Že pred tem bosta za zadnjo vstopnico za SP - uvrstijo se prve tri reprezentance - obračunali Danska in Belgija.

