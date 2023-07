V rekordnih 92 dneh osvojila 14 najvišjih gora sveta

Kristin Harila Foto: Guliverimage Sedemintridesetletna Norvežanka Kristin Harila in dve leti mlajši Nepalec Tenjen Lama Sherpa sta ta teden skupaj s še osmimi vodniki osvojila K2, drugo najvišjo goro sveta (8.611 m). Tashi Lakpa Sherpa, direktor agencije Seven Summit Treks, ki skrbi za logistiko alpinističnih odprav na najvišje vrhove sveta, je iz baznega kampa potrdil njun zgodovinski dosežek: "Postala sta najhitrejša, ki sta osvojila vseh 14 vrhov."

Nirmal Purja Foto: Reuters Večinoma alpinisti za vzpon na vseh 14 gora, višjih od osem tisoč metrov, potrebujejo več let, njima je uspelo v vsega 92 dneh. Doslej je bil rekorder Nirmal Purja, ki je leta 2019 te vrhove osvojil v šestih mesecih in enem tednu (o tem so posneli tudi dokumentarni film). Guinnessova knjiga rekordov mora nov mejnik uradno še potrditi.

Kristin Harila in Tenjen Sherpa sta Shishapangmo osvojila 26. aprila, odtlej pa še vrhove gora Everest, Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu, Annapurna (v Nepalu) in Nanga Parbat, Gasherbrum I, Gasherbrum II (v Pakistanu). In zdaj 92. dan po prvem še K2.

Ameriški alpinist Garrett Madison, ki je prav tako trenutno v baznem kampu pod K2, sporoča, da je Harilova za las ujela "okno" z ugodnim vremenom. Potrdil je še, da je bil zraven tudi 17-letni Nima Rinjin Sherpa, ki je postal najmlajši na vrhu te gore.