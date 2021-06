Konec slovenskih nastopov na EP v Varšavi

Evropsko prvenstvo za posameznike in dvojice v namiznem tenisu v Varšavi se je za slovenske predstavnike končalo peti dan tekmovanja, ko sta morala Darko Jorgić in Hrvat Tomislav Pucar v četrtfinalu igre dvojic priznati premoč Portugalcema Tiagu Apoloniu in Joau Monteiru, ki sta zmagala s 3:1 (-5, 9, 6, 9). Portugalca sta tako že osvojila najmanj bronasto kolajno.

Darko Jorgić in Tomislav Pucar sta na poti do četrtfinala izločila druga nosilca, Nemca Tima Bolla in Patricka Franzisko, v drugem krogu pa sta bila boljša tudi od švedskega para Jon Persson/Anton Kallberg. Toda v četrtfinalu sta naletela na uigrana Portugalca Apolinia in Monteira. Slovensko-hrvaška dvojica je prvi niz sicer brez večjih težav dobila, v nadaljevanju pa sta Portugalca vajeti igre vzela v svoje roke, bila bolj zbrana v končnicah nizov in zasluženo prišla do zmage.

Jorgić: Vse sva imela v svojih rokah

Jorgić upa, da bo na OI v Tokiu v boljši formi. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Vsekakor sem od EP pričakoval več, ampak očitno sem še premlad, da bi lahko dobil pomembnejše tekme. Res je, da sem imel tako v posamični konkurenci kot v igri dvojic zahteven žreb, ampak to ni in ne sme biti izgovor. Danes sva imela s Tomislavom vse v svojih rokah, toda po prvem nizu sva naredila preveč lahkih napak. Upam, da bo forma za OI v Tokiu boljša, do odhoda na Japonsko pa bom moral delati predvsem na odpravljanju napak, ki so se pojavile v tem tednu," je svoj nastop komentiral Jorgić.

"Apolonio in Monteiro sta par, ki že leta igra skupaj, zato se je bilo potrebno res dosledno držati taktike, kajti v sami odprti igri sta Portugalca bolj uigrana. Verjetno bi bilo drugače, če v drugem nizu Darko in Tomislav ne bi zgrešila dveh, treh bekend prehodov, ampak lahko je biti zdaj pameten," pa je poraz komentirala Andreja Ojsteršek Urh.

Smola Kožula in Tokića z zdravjem

Bojana Tokića je v Varšavi zmotila poškodba zapestja. Foto: STA Najboljša slovenska uvrstitev na tem EP je prav Jorgićeva v četrtfinale v igri dvojic, medtem ko sta morala Deni Kožul in Bojan Tokić zaradi bolezni aktualnega slovenskega državnega prvaka svoj dvoboj predati že v kvalifikacijah.

Kožul je tako ostal tudi brez nastopa v repasažu, v skupini pa je osvojil drugo mesto, medtem ko je moral Tokić v drugem krogu zaradi poškodbe zapestja predati dvoboj Nemcu Ruwenu Filusu. Praznih rok je v drugem krogu proti Švedu Antonu Kallbergu ostal tudi Jorgić.

Na EP je nastopil tudi Peter Hribar, ki ni prišel iz kvalifikacijske skupine. Najmlajši član slovenske moške reprezentance je z Italijanom Marcom Rechom Daldossom izpadel v kvalifikacijah.

Deni Kožul se je na evropskem prvenstvu spopadal z zdravstvenimi težavami. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V glavnem žrebu je Tofantova

V ženski konkurenci se je v glavni žreb uvrstila le Ana Tofant, ki je v prvem krogu izgubila proti Angležinji Tin-Tin Ho. Katarina Stražar je obstala v repasažu, debitantka na članskem evropskem prvenstvu, Lara Opeka, pa v kvalifikacijski skupini. V igri dvojic sta Tofantova in Stražarjeva v prvem krogu glavnega turnirja priznali premoč Ukrajinkama Gani Gaponovo in Tatjani Bilenko, ki sta se uvrstili v popoldanski polfinale. Opeka je igrala s Hrvatico Hano Arapović, izpadli pa sta v kvalifikacijah.

Bolezen je Kožulu preprečila tudi nastop v prvem krogu mešanih dvojic. V kvalifikacijah sta bila s Stražarjevo sicer uspešna, praznih rok pa sta ostala Hribar in Opeka.