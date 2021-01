Komaj čaka, da za nekaj časa zapusti Slovenijo

Naziv najboljšega mu veliko pomeni

Benjamin Savšek je lani še drugič zapored postal evropski prvak v kanuju na divjih vodah in še enkrat več dokazal, da sodi med najboljše kanuiste sveta. O tem pričajo tudi njegovi pretekli rezultati, ko je z največjih tekmovanj prinesel vrsto medalj. Tudi zanj je bila lanska sezona posebna, saj je odpadlo kar nekaj velikih tekmovanj, določene tekme pa so bile zaradi koronavirusa okrnjene. Vseeno mu naziv najboljšega divjevodaša v moški konkurenci veliko pomeni.

Naziv najboljše kajakašice preteklega leta je šel v roke Eve Terčelj.

Po končani sezoni ni imel prav veliko premora. Foto: Grega Valančič / Sportida

Počival le teden dni

"Veselim se tega priznanja. Ne glede na to, da je bila sezona nekoliko okrnjena. Vesel sem, da mi je uspel dober rezultat na eni od pomembnejših tekem v sezoni. Vesel sem, da mi je čez poletje uspelo zadržati dobro formo … Ta rezultat je dobra motivacija in spodbuda za naprej," nam je povedal Savšek, ki si predvsem želi, da bi bila prihodnja sezona bolj normalna in da bi bilo na sporedu več tekem.

Naš sogovornik danes že pogleduje v novo sezono, ki je še kako pomembna. Glede na to, da se je sezona končala pozno jeseni, zadnjič je tekmoval na svetovnem pokalu v Tacnu, prav veliko premora ni imel. Pravzaprav si je vzel prosto le en teden. "Od takrat dalje vsak dan treniram v čolnu. Če temperature dovoljujejo, grem tudi na divjo vodo, veliko treniram v fitnesu, nekaj treningov pa sem opravil tudi v Mariboru pri Tomažu Baradi."

Benjamin Savšek se že veseli priprav v Al Ainu. Foto: Facebook

Eden najboljših kanuistov na svetu komaj čaka, da se odpravi v tople kraje, kjer bo lahko lažje in nemoteno treniral na divji vodi. Vedno je odšel na priprave januarja, potem pa se je v Slovenijo vrnil konec februarja, ko so že tudi pri nas vremenske razmere boljše. Nič drugače ne bo letos. Lani je priprave opravil v Avstraliji, letos pa se je odločil za Emirate, natančneje za Al Ain.

"Lani sem bil prvič od leta 2012 v Avstraliji, drugače pa sem treniral v Emiratih, kjer so res dobri pogoji. Tam imamo nastanitev ob progi, tako da grem do proge lahko peš. Tudi proga tam je super. Je dovolj divja in tudi dovolj dolga. Skratka, zelo dobri pogoji za trening so tam."

Benjamin Savšek je letos drugič zapored osvojil naslov evropskega prvaka. Foto: Nina Jelenc

"Velika borba bo"

Triintridesetletni ljubljanski kanuist se bo to leto potegoval za nastop na tretjih olimpijskih igrah. Olimpijska medalja je še edina, ki mu manjka v bogati vitrini.

"Zavedam se, da bom moral zelo dobro opraviti z domačimi internimi kvalifikacijami, ker je konkurenca pri nas zares močna. Poskušam se osredotočiti, da bom aprila v čim boljši formi. Na ta način si bom poskušal priboriti olimpijsko vozovnico. Na žalost gre lahko samo en tekmovalec iz države po disciplini. Velika borba bo in ravno zato se veselim priprav na toplem, da se bom res lahko dobro pripravil," nam je še povedal Beni, kot ga tudi kličejo, ki, sodeč po njegovih besedah, ni izključil morebitnega nastopa tudi na OI v Parizu leta 2024. "Bom videl, kam me bo odneslo."

Z njim bo v Emirate potovala tudi njegova družina. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nekaj dela več pri organizaciji priprav

Tudi on že komaj čaka, da se bo življenje postavilo na stare tirnice in da bo k temu pripomoglo tudi novo cepivo. V tem času se je že navadil na razmere, a priznava, da ni prijetno. Sploh, če se odpravlja v tujino. "Treba je imeti negativne teste … Mogoče vse skupaj oteži samo organizacijo priprav, ampak mislim, da bomo vse skupaj dobro izpeljali," je v optimističnem tonu končal Savšek.