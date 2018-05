Kobilica tretji na tekmi svetovne serije v Yokohami

Paratriatlonec Alen Kobilica in njegov spremljevalec Mitja Mori sta na tekmi svetovne serije v japonski Yokohami osvojila tretje mesto. Slovenski dvojec je s plavanjem, tekom in kolesarjenjem opravil v eni uri, petih minutah in 45 sekundah. Prvega mesta se je veselil Dave Ellis s časom ene ene in 57 sekund.

Drugi je bil Španec Jose Luis Garcia Serrano s časom 1:02:15 ure.

Omenjena tekma je pomembna zavoljo nabiranja točk za kvalificiranje za bližajoče se paraolimpijske igre, ki bodo leta 2020 prav na Japonskem.

"Izbrali smo tekmovanje, ki je konkurenčno najtežje, a hkrati prinaša največ točk v skupnem seštevku svetovnega pokala. Tekma je bila zelo težka in na teku se je očitno zares poznala sprememba v trenažnem procesu. Trpel sem, a ne zaman. Vesel sem tako z rezultatom kot uvrstitvijo. Gledam v prihodnost z optimizmom in svežim zanosom za treninge," je po tekmi dejal Kobilica, Mori je dodal: "Dolgo smo čakali na to medaljo in osebno priznam, da sem se četrtih mest najedel do konca. Imamo medaljo in potrditev, da smo po lanski povprečni sezoni prav odločili."

"Pred tekmo sem napovedal, da so za medaljo v konkurenci prav vsi tekmovalci in izkazalo se je za resnično. Tokrat je ravno tek, kjer imamo največji 'manjko', bil naš joker in uspeli smo pridobiti mesto in osvojiti končno tretje mesto. Spremenili smo način treninga, povečali ekipo in nedvomno bomo nadaljevali v tej smeri. Zahvala gre seveda tudi vsem podpornikom, ki pripomorejo k izvedbi zastavljenega načrta. Na tak dan je lepo biti trener," pa je vse skupaj ocenil trener Grega Nahtigal.