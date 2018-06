Klančarjeva še dvakrat najhitrejša na Ravnah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi drugi dan mednarodnega plavalnega mitinga na Ravnah na Koroškem je izstopala plavalka Olimpije Neža Klančar, ki je zmagala na 100 in 400 m prosto, na daljši razdalji pa s 4:19,83 dosegla tudi nov osebni rekord. Mlada Ljubljančanka je bila že v soboto najhitrejša tudi na 50 in 200 m prosto.

Po dve zmagi sta v nedeljo zabeležila tudi domača plavalca Janja Jamšek, najboljša na 50 in 200 m hrbtno ter Matija Može, najboljši na 100 m prsno in 400 m mešano. Druga domača plavalka Janja Šegel, olimpijka iz Ria 2016, je bila 2. na 50 m hrbtno in tretja na 100 m prosto.

Med Slovenci sta mejo 700 točk po mednarodnih tablicah presegla še Domen Demšar iz Olimpije s 25,18 in zmago na 50 m delfin in Radovljičan Jan Toman s 4:07,03 in zmago na 400 m prosto.