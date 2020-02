Kitajski rokoborci v karanteni v Beogradu

Kitajski športniki so ta čas v karanteni v Beogradu, kjer se intenzivno pripravljajo na kvalifikacijske tekme za OI, preden bodo poleteli v Biškek v Kirgizistanu, kjer jih čakajo azijski kvalifikacijski boji med 27. in 29. marcem, je potrdila svetovna rokoborska zveza UWW, ki jo kot predsednik vodi Srb Nenad Lalović.

"Zdravstveno stanje športnikov so ocenili zdravniki specialisti na Kitajskem, preden so zapustili domovino in pripotovali na priprave v Srbijo. Ob pristanku v Beogradu so jih pregledali še srbski zdravniki," so v izjavi za javnost še zapisali pri UWW.

"V času bivanja v Beogradu bodo imeli kitajski rokoborci na voljo vso opremo za zdrave priprave na olimpijske kvalifikacije," še menijo pri svetovni rokoborski zvezi, ki želijo vsem športnikom omogočiti poštene priprave na OI.

Kvalifikacijski turnir bi moral biti sprva v Xianu, a so ga zaradi izbruha novega koronavirusa, ki je zahteval že več kot 2200 življenj, okuženih pa je preko 75.000 ljudi, prestavili v Kirgizistan.

