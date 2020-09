Ker niso nosili mask, bodo plačali milijon dolarjev kazni

Vodstvo nacionalne lige v ameriškem nogometu NFL je trem ekipam NFL in njihovim trenerjem izdalo za več kot milijon dolarjev (851.000 evrov) glob, ker niso nosili zaščitnih obraznih mask za usta in nos. Kot je sporočila liga NFL, je kazni izrekla ekipam Denver Broncos, San Francisco 49ers in Seattle Seahawks.

Kot je poročanje medijske mreže NFL povzela francoska tiskovna agencija AFP, je vodstvo lige NFL kaznovalo ekipe Denver Broncos, San Francisco 49ers in Seattle Seahawks s po 250.000 dolarji (213.000 evrov) zaradi kršenja varnostnih protokolov, vzpostavljenih za boj proti epidemiji covida-19.

Trener Broncos Vic Fangio, glavni trener 49ers Kyle Shanahan in glavni trener ekipe Seahawks Pete Carroll pa so vsak prejeli po 100.000 dolarjev (85.100 evrov) kazni, ker niso nosili mask.

Disciplinski ukrep NFL je prišel le teden dni po tem, ko je liga v sporočilu opozorila ekipe, naj upoštevajo varnostne protokole glede ukrepov za preprečitev širjenja novega koronavirusa.

Treba je biti discipliniran

"Biti moramo previdni in disciplinirani pri sledenju postopkom in protokolom, ki jih uvajajo ne le liga, zveza in klubi, temveč tudi zvezne države in lokalne oblasti," je zapisal izvršni podpredsednik NFL Troy Vincent.

Liga NFL zahteva, da imajo vsi posamezniki, ki imajo dovoljen dostop do klopi, ves čas obrazne maske.

"Zaščito za obraz je treba nositi tako in je zasnovana tako, da se varno prilega nosu in ustom uporabnika, da se prepreči prenos virusa."

Ameriška nogometna liga je takoj sprožila disciplinski postopek, ko so kamere trenerje ujele, kako imajo v času uvodnih tekem nove sezone lige nedosledno nadete obrazne maske ali pa jih sploh nimajo.