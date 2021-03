Kegljaško svetovno prvenstvo v Kranju in Kamniku

Na pobudo Kegljaške zveze Slovenije je mednarodna zveza NBC sprejela predlog in termin ekipnega svetovnega prvenstva, ki bo v skladu z ukrepi glede pandemije na dveh lokacijah in kegljiščih v začetku septembra v Sloveniji.

Zaradi koronskih ukrepov bo letos tekmovanje potekalo ločeno za ženske in moške. Kegljačice bodo imele tekmovanje v Kamniku, kegljači pa na kegljišču Triglava v Kranju.

Ekipno prvenstvo bo od 1. do 4. septembra po skrajšanem tekmovalnem sistemu, tako da se bodo vse reprezentance pomerile v kvalifikacijah, najboljši štirje ekipni rezultati pa bodo pomenili uvrstitev v polfinale, sledili bodo še obračuni za kolajne.

V Kranju in Kamniku bodo tekmovale tudi mlajše kategorije od 22. do 30. avgusta. Mlajše članice in člani do 23. leta se bodo v Kranju pomerili za ekipna odličja ter v sprintu in posamezno, na enak način tudi mladinci. Na kamniškem objektu pa bo svetovni pokal za najmlajše v posamični konkurenci, tandemu ter za mešane dvojice.