Znani slovenski udeleženci v evropskih kegljaških pokalih

Državna prvaka Proteus Postojna (ženske) in Konstruktor Maribor (moški) bosta udeleženca v svetovnem pokalu, ki bo od 29. septembra do 3. oktobra v Podbrezovi na Slovaškem.

Obe slovenski ekipi v evropskem pokalu v italijanskem Bolzanu bosta v istem terminu iz Kamnika, saj so kegljačice in kegljači Calcita osvojili naslova slovenskih podprvakov.

V pokalu NBC bosta v obeh konkurencah po dve slovenski ekipi. Pri ženskah bodo v srbskem Apatinu kegljale članice Impola iz Slovenske Bistrice in Miklavža, ki so v letošnji sezoni osvojile tretje in četrto mesto. Pri moških bosta v Vojvodino konec septembra odpotovali moštvi Proteusa iz Postojne in Ljubelja.

