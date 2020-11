Avstralka je nova lastnica svetovnega rekorda

"V 25-metrskem bazenu ne plavamo prav pogosto, zato me je zanimalo, kakšen izid lahko dosežem, saj sem letos res dobro trenirala. Trenerji in plavalni kolegi so mi povedali, da sem dosegla svetovni rekord in priznam, da sem bila šokirana," je izjavo 19-letne tekmovalke prenesla hrvaška tiskovna agencija Hina.

McKeownova, tudi svetovna prvakinja v velikem bazenu, je z dosežkom osvojila naslov avstralske prvakinje. Prvenstvo letos poteka pod koronskimi pogoji na zelo zanimiv način. Plavalci in plavalke namreč hkrati sočasno nastopajo v bazenih v Sydneyju, Melbournu, Brisbanu, Perthu in Hobartu.

Preberite še: