Katarina Stražar do drugega naslova, Peter Hribar do prvega

Rakek je gostil namiznoteniško državno prvenstvo za sezono 2021/22. V ženski konkurenci je zmagala Katarina Stražar (Mengeš), v moški Peter Hribar (Krka), med ženskimi dvojicami Lea Paulin (Arrigoni) in Stražarjeva, v moških Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel (oba ŠD SU), v mešanih pa Gregor Komac (Maribor) in Ana Tofant (Mengeš).

V ženski konkurenci je med 40 prijavljenimi igralkami naslov državne prvakinje ubranila Stražarjeva, ki je v finalu s 4:1 (5, 4, -10, 6, 9) premagala Saro Tokić. Tretje mesto sta si delili Lara Opeka in Lea Paulin.

V odsotnosti Darka Jorgića, Denija Kožula in Bojana Tokića je do svojega prvega naslova v moški konkurenci, kjer je bilo 75 igralcev, prišel Hribar, ki je bil v razburljivem finalu s 4:3 (3, -9, -6, 10, 5, -8, 11) boljši od Tilna Cvetka. Tretja sta bila Tomaž Pelcar in Gregor Komac.

Med prijavljenimi iz opravičljivih razlogov ni bilo lanskoletnega državnega prvaka Darka Jorgića, ki v ponedeljek odhaja na turnir v Singapur, kjer bo igral tudi Bojan Tokić, medtem ko Deni Kožul, državni prvak iz leta 2020, še okreva po poškodbi.

V odsotnosti Darka Jorgića, Denija Kožula in Bojana Tokića je do svojega prvega naslova v moški konkurenci prišel Peter Hribar. Foto: Namiznoteniška zveza Slovenije

Med ženskimi dvojicami sta bili najboljši Lea Paulin in Katarina Stražar, za katero je to četrti naslov, drugi sta bili Ana Tofant in Sara Tokić, tretje mesto so si delile Lara Opeka in Tjaša Novak ter Polona Horvat in Nuša Kadiš.

V moških dvojicah sta do naslova prišla Uroš Slatinšek in Jožko Omerzel, podprvaka sta Tomaž Pelcar in Damjan Zelko, tretje mesto pa so si delili Matevž Črepnjak in Gregor Komac ter Tilen Cvetko in Erik Paulin.

V mešanih dvojicah sta zmagala Gregor Komac in Ana Tofant, ki sta v finalu s 3:2 premagala Andraža Avblja in Katarino Stražar.

