Kanuistke in kanuisti v Augsburgu opravili s kvalifikacijami

Drugi tekmovalni dan svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v nemškem Augsburgu so dopoldne kanuistke in kanuisti nastopili v kvalifikacijah. Najboljši slovenski dosežek dneva je postavila Alja Kozorog, ki je bila četrta, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije.