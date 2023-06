Eva Terčelj do najboljšega slovenskega rezultata dneva

Karavana slalomistov na divjih vodah se je iz nemškega Augsburga preselila neposredno v češko prestolnico Prago, kjer je bil na sporedu prvi tekmovalni dan druge tekme za svetovni pokal v letošnjem letu. V kvalifikacijah so nastopili kajakaši in kajakašice, najboljši slovenski dosežek dneva pa je pripadel Evi Terčelj, ki je bila deveta.

Brzice Vltave so privabile tekmovalke in tekmovalce iz 45 držav, tako da je tokratna preizkušnja svetovnega pokala izjemno kakovostna, konkurenca pa številčna. Prvi tekmovalni dan so po prvi kvalifikacijski vožnji v petkov polfinale napredovali kajakašici Eva Terčelj in Eva Alina Hočevar ter kajakaš Peter Kauzer.

Terčelj je kvalifikacijsko vožnjo kajakašic končala na devetem mestu, s petimi sekundami zaostanka za vodilno Avstralko Jessico Fox. Druga je bila Poljakinja Klaudia Zwolinska, tretja pa Slovakinja Eliška Mintalova.

"Zelo sem zadovoljna s to kvalifikacijsko vožnjo. Res sem se trudila z nekaterimi stvari, sedaj mi jih je uspelo sestaviti in želim si na tem graditi še naprej. Proga je zmeraj zahtevna in dolga. Treba je iti od vrat do vrat, od kombinacije do kombinacije. Vse sem dobro opravila, dobro pa se bo potrebno tudi pripraviti na polfinalno progo," je dejala Terčelj.

V polfinale se je s prvo vožnjo uvrstila tudi Eva Alina Hočevar, ki je s progo prav tako opravila brez kazenskih sekund in bila 12., Ajda Novak pa je bila po prvem nastopu 33.

V prvi vožnji je brez vstopnice za polfinale obstal cel kup favoritk za najvišja mesta, tako da je bila naloga v drugi vožnji vse prej kot enostavna. V drugo so namreč veslale olimpijska prvakinja Ricarda Funk, pa Elena Lilik, Ana Satila, Camille Prigent, Corinna Kuhnle.

Ajda Novak se je na start podala odločno, a ji napad za napredovanje v polfinale ni uspel. Na sedmih vratih je naredila dotik, ki ji je prinesel dve kazenski sekundi, tako da je bila že ob prihodu v cilj izven mest, ki bi vodila v polfinale. Na koncu je v drugi vožnji dosegla 24. rezultat.

V petkov polfinale je napredovala kajakašica Eva Alina Hočevar. Foto: Nina Jelenc

Brez težav je v drugo fazo tekmovanja napredoval kajakaš Peter Kauzer, ki je lani na svetovnem pokalu v Pragi slavil med kajakaši, leta 2018 pa je bil na tej progi tudi evropski prvak. Tokrat je veslal kontrolirano in bil enajsti.

"Precej bolj sem zadovoljen kot prejšnji teden v Augsburgu. Počutim se veliko boljše in imam stvari pod kontrolo. Veslam umirjeno, kar mi je manjkalo prejšnji konec tedna. Današnji plan je bil, da napredujem po prvi vožnji, zato sem veslal normalno in nič pretiraval, da bi se spravljal v kakšne kritične situacije. Bilo je kot na vsaki tekmi. Če veslam normalno in kontrolirano, vem, da sem dovolj hiter in ne bi smel imeti težav z uvrščanjem naprej. Če pridejo dotiki, si pa hitro izven. Zdaj se moram spočiti, jutri pa še dve takšni vožnji in še dodati malo, pa bo super," je povedal Kauzer. Brez težav je v drugo fazo tekmovanja napredoval kajakaš Peter Kauzer. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Najboljši čas kvalifikacij je postavil Čeh Jiri Prskavec, le 17 stotink počasnejši je bil Britanec Joseph Clarke, Avstralec Lucien Delfour je zasedel tretje mesto.

Med kajakaši sta v drugo priložnost iskala mladinec Žiga Lin Hočevar in Lan Tominc, ki je tokrat debitiral na tekmah za svetovni pokal. Hočevar je bil po prvi vožnji 43., Tominc pa 73. Za oba so bile usodne napake. Žiga Lin Hočevar je imel štiri kazenske sekunde, Tominc pa 50.

V drugem nastopu je Žiga Lin Hočevar priveslal do sedmega mesta in si tako zagotovil mesto v polfinalu, športna sreča pa je zapustila Lana Tominca. Celjan je bil enajsti, le 23 stotink za desetim mestom, ki je še vodilo v naslednjo fazo tekmovanja.

V petek dopoldne kvalifikacije čakajo kanuistke in kanuiste, popoldne pa sledijo polfinalne in finalne preizkušnje kajakašic in kajakašev.