Justin Rose najbolje začel v Augusti

Rose je bil po prvih sedmih luknjah dva udarca nad parom, na osmi pa je dosegel "eagla", kar ga je usmerilo v pravo smer, tako da je končal pri -7, kar je njegov najboljši dnevni dosežek na mastersu.

"Mogoče me je to umirilo. Vedel sem, da dva udarca nad parom po sedmih luknjah ne pomenita konca sveta, ampak vseeno sem vedel, da ne gre v pravo smer. Nato pa 'eagle', takoj zatem še 'birdie' in sem bil pri -1. Takrat sem začutil, da sem prvo polovico dobro oddelal in v drugi potem skušal izboljšati rezultat," je dejal Rose.

Udarec za Harmanom in Matsuyamo so Will Zalatoris, Christiaan Bezuidenhout, Webb Simpson in Patrick Reed, še za udarec slabši pa so Kim Si-woo, Jason Kokrak, Shane Lowry, Tyrrell Hatton in Jordan Spieth.

Veliko težav so imela nekatera velika imena, ob že omenjenem Johnsonu (+2) tudi Rory McIlroy (+4) in Bryson DeChambeau (+4).

Sicer pa je velik aplavz gledalcev, ki v omejenem številu lahko spremljajo turnir z nagradnim skladom 11,5 milijona dolarjev na prizorišču, požel Tommy Fleetwood (+2), ko je na 16. luknji zadel z enim udarcem.