Tiger Woods ob nesreči vozil med 130 in 140 km/h

"Primarni vzrok nesreče je bila neprilagojena hitrost, ki ni bila varna za razmere na cesti. S takšno hitrostjo ni bilo mogoče izpeljati ovinka. Ocenjena hitrost je bila nekje med 130 in 140 km/h v območju z omejitvijo 70 km/h," je dejal Villanueva.

Kot je pokazala uradna preiskava, ni bilo nobenih znakov okvare na avtomobilu ali ostalih zunanjih dejavnikov, ki bi vplivali na vozne lastnosti terenskega vozila.

Pomotoma pritisnil na stopalko za plin?

Načelnik James Powers je na tiskovni konferenci dejal, da je vozilo tik pred nesrečo še nekoliko pospešilo, kar lahko nakazuje, da je Woods v tistem trenutku pomotoma pritisnil na stopalko za plin. Powers je dodal, da preiskovalci na kraju nesreče niso preverili Woodsovega telefona ali mu odvzeli krvi, saj "ni bilo dokazov o vožnji pod vplivom nedovoljenih substanc ali morebitni zastrupitvi".

Foto: Reuters

Preiskovalci so 31. marca, dober mesec dni po nesreči, v izjavi za javnost dejali, da so odkrili vzrok nesreče, a da zaradi vpletenih oseb v prometni nesreči tega ne smejo razkriti. Woods je nato prostovoljno dovolil javno objavo rezultatov preiskave.

Z operacijami oskrbeli več odprtih zlomov desne noge

Petinštiridesetletni Woods je bil 23. februarja vpleten v hudo prometno nesrečo v okolici Los Angelesa, po kateri so ga morali v bolnišnici operirati. Iz bolnišnice Harbor UCLA, kjer so operacije opravili, so takrat sporočili, da so z operacijami oskrbeli več odprtih zlomov desne noge, pri čemer so golenico utrdili s ploščico, gleženj pa z vijaki.

Foto: Reuters

Izposojen avtomobil 15-kratnega zmagovalca največjih golfskih turnirjev se je po udarcu ob rob cestišča večkrat prevrnil po hribu navzdol. Iz močno poškodovanega vozila so ga rešili gasilci, Woodsa pa so zaradi hudih poškodb odpeljali v bolnišnico. Ob nesreči je bil sicer Woods pri zavesti, potem ko so ga gasilci rešili iz zverižene pločevine terenskega vozila.

Preiskovalci nesreče so dan po njej dejali, da ameriški golfist ne bo kriv nepremišljene vožnje. Kasneje je Villanueva sicer dodal, da bi lahko Woods ob dodatnih izsledkih preiskave odgovarjal kvečjemu za manjša prekrška prehitre vožnje ali nepozornosti med obvladovanjem vozila.

