Masters v Augusti brez Tigerja Woodsa, a z gledalci

Pandemija novega koronavirusa je lani tudi golf, ki velja za enega najbolj varnih športov v času omejevanja stikov in držanja razdalje med udeleženci, obrnila na glavo. Masters v Augusti, ki pomeni uvod v sezono velikih turnirjev, takoimenovanih majorjev, je bil lani na sporedu kot zadnji. Novembra ga je osvojil Američan Dustin Johnson.

Tedaj je prvič v zgodovini potekal brez gledalcev oziroma podpornikov, kot velja tradicija poimenovanja publike na edinem majorju, ki venomer poteka na igrišču golf kluba Augusta National. V običajnih letih je teh "patronsov" okoli 50.000 na dan, letos jih bo lahko le 12.000 in vsi bodo morali nositi maske ter vzdrževati ustrezno razdaljo.

Igralci so nad vrnitvijo gledalcev navdušeni, med prvimi jih je pozdravil branilec naslova na uvodnih krogih za trening. "Z gledalci bo to pravi masters. Tisto lani je bilo grozno tiho, upam, da se nikdar več ne ponovi," je dejal Johnson, ki je lani suvereno prišel do zelenega suknjiča in dveh milijonov dolarjev nagrade. Najbližja zasledovalca, Im Sung-jaeja iz Južne Koreje in Avstralca Camerona Smitha, je premagal za pet udarcev.

Foto: Reuters

Woodsa ne bo že četrtič v zadnjih osmih letih

Četrtič v zadnjih osmih letih med udeleženci ne bo Tigerja Woodsa, ki je 23. februarja v Los Angelesu doživel hudo prometno nesrečo. Z večkratnim zlomom noge in gležnja okreva doma na Floridi, zelo malo pa je znanega o njegovem trenutnem stanju. Od prometne nesreče se ni oglasil, nekajkrat so soigralci sicer omenili, da so v stiku z njim, zato ostaja uganka, ali se bo najboljši golfist sedanjosti, petnajstkratni zmagovalec majorjev in lastnik petih zelenih suknjičev, po številnih operacijah hrbta in zdaj še noge vrnil med najboljše. Trenutno je na 71. mestu svetovne lestvice.

Vrh te sestavljajo Američana Dustin Johnson in Justin Thomas, Španec Jon Rahm, Collin Morikawa, Bryson DeChambeau, Xander Schauffele in Patrick Reed (vsi ZDA), približno tako pa so igralci uvrščeni tudi na stavnicah.

Če virus ne bo znova posegel vmes, se bodo majorji letos vrstili vsak mesec do olimpijskih iger v Tokiu. Konec maja je na sporedu prvenstvo PGA, od 17. do 20. junija sledi odprto prvenstvo ZDA, sredi julija pa še The Open oziroma OP Velike Britanije.