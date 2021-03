Ana Belac nadaljuje nastope na turneji Symetra

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štiriindvajsetletna igralka iz Portoroža v novi sezoni ne bo mogla popolnoma unovčiti največjega uspeha slovenskega golfa, ki ga je dosegla novembra lani najprej z zmago na turnirju Symetra Tour v Severni Karolini in teden dni kasneje s skupno zmago na turneji v Davidsonu.

Vodstvo serije Ladies Professional Golf Association (LPGA) je namreč zaradi covidnih razmer v letu 2020 nekoliko spremenilo pravila in petim najboljšim tekmovalkam s turneje Symetra, ki velja za vstopno točko za največje turnirje na svetu, kljub obljubam ni podelilo polnopravnega članstva.

Ana Belac lahko vsak teden pred turnirjem LPGA nastopi na tako imenovanih ponedeljkovih kvalifikacijah, na katerih se udeleženke merijo za tri prosta mesta na turnirju od četrtka do nedelje. Do zdaj je bila vsakič zelo blizu, nazadnje ji je do tretjega mesta zmanjkal le en udarec.

Vmesni čas Belačeva izkorišča za nastope na turneji Symetra. Na zadnjem turnirju v Kaliforniji se je izkazala predvsem drugi dan, ko je s petimi udarci pod parom igrišča skočila v igro za zmago. Na koncu se ji ni izšlo, saj je tretji dan s 75 udarci nazadovala na 17. mesto.

Ana Belac je na obeh letošnjih turnirjih Symetra naredila rez; en teden prej je v Arizoni zasedla 44. mesto.

Na turnirju IOA Championship Presented by Morongo Casino Resort & Spa v Beaumontu je nastopila tudi Katja Pogačar, ki se bo do začetka evropske turneje sredi maja pripravljala v ZDA. Z rezultatoma 74 in 75 se ni prebila v zaključne boje.