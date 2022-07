Judoisti v Budimpešti brez zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na judoističnem grand slamu v Budimpešti se je po prvi borbi poslovil tudi Vito Dragič v kategoriji nad 100 kilogramov. Po minuti in 26 sekundah ga je po metu premagal Azamat Chotchaev iz Bruneja.

Novopečeni sredozemski prvak je bil v uvodu dvoboja enakovreden partner, iskal celo položaj za odločitev v borbi v parterju, nato pa ga je tekmec presenetil na napačni nogi in izvedel bočni met.

Že pred tem sta po prvi borbi v Budimpešti izpadla David Štarkel v kategoriji do 60 kg in Lia Ludvik v kategoriji do 63 kg.