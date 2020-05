Judo zveza Slovenije s finančno pomočjo za klube

Judo zveza Slovenije (JZS) bo v času epidemije novega koronavirusa pomagala klubom in jim namenila 20.000 evrov, ki jih bo razdelila glede na število registriranih tekmovalcev, so sporočili z JZS.

"Zaradi trenutne situacije v zvezi s koronavirusom so bili klubi primorani zapreti svoja vrata in odpovedati priprave ter udeležbo na tekmovanjih za katere so že plačali prijavnine in ostale s tem povezane stroške. Tako so nastale izgube zaradi odpovedi dogodkov in prekinitve vadbenega procesa," pojasnjujejo pri JZS.

Izvršni odbor Judo zveze Slovenije je na svoji dopisni seji zato sprejel sklep, da bo kot pomoč klubom dodelil 20.000 evrov.

"Sredstva se bodo razdelila med klube, ki imajo na dan 29. aprila 2020 registrirane športnike v starostnih skupinah od U12 do U23 (od letnika 2010 do 1998)," so pri JZS zapisali v sporočilu za javnost.