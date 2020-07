Jože Čeper blestel v Rečici pri Laškem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Čeper je smetano pobral v disciplinah standardna pištola in pištola s središčnim vžigom, na obeh sobotnih preizkušnjah pa se je za njim uvrstil njegov izkušeni klubski sotekmovalec Peter Tkalec. SD Dušan Poženel je slavil tudi v ekipni konkurenci, poleg Tkalca in Čeperja je za to društvo tekmoval še Rudolf Rener.

V članski ženski konkurenci je v disciplini pištola v posamični konkurenci slavila Denis Bola Ujčič (SD Postojna), v ekipni konkurenci pa SD Dušan Poženel.

Danes bodo na sporedu še druge pištolske discipline na 25 metrov.