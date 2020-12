Jošt Zakrajšek državni prvak v kajakaškem maratonu

Zakrajšek se je pred dnevi vrnil s priprav na Siciliji, kjer je treniral skupaj z italijansko ekipo v sprintu na mirnih vodah, in kljub precej drugačnim razmeram, kot jih je imel v Italiji, suvereno opravil z vso konkurenco. Na krožni progi med Prulskim mostom in obračališčem nad avtocesto A1 je vodil od starta do cilja, na koncu pa za osem minut ugnal najbližjega zasledovalca Matijo Preskarja iz Krškega. Bronasto medaljo si je priveslal Filip Knific iz Kajak kanu kluba Orka.

"Škoda, da ni bilo še več tekmovalcev, več družbe"

"Mislim, da tako pozno državnega prvenstva nismo imeli še nikoli. Vsekakor je dobra popestritev zimskega treninga. Bil je dober trening. Škoda, da ni bilo še več tekmovalcev, več družbe. Dobro, da so izpeljali še to državno prvenstvo, da je skoraj celotna sezona pod streho. Temperature so nizke, ampak človek se navadi temperatur okoli pet stopinj. Pogosto veslam zjutraj, ko je okoli ničle, tako da pet stopinj je že kar prijetnih. Žal je tako, da v tem trenutku nimamo nikogar, ki bi mi lahko sledil, ampak vseeno rad pridem na tekmo. Je le drugačen občutek. Upam, da tudi mlajši, ki so zadaj, znajo iz tega potegniti kaj pozitivnega, ko pridem tudi jaz na tekmo."

V ženski konkurenci klasičnega maratona so prva tri mesta osvojile predstavnice Kajak kanu kluba Ljubljana Domajnkova, Ana Šteblaj in Živa Jančar.

Preberite še: