Zanimiv hobi naše športnice: še med predavanji se loti šivanja

Ajda Novak se je pred časom že izkazala v ekstremnem kajaku, a ga je pozneje zaradi poškodb opustila. Foto: Osebni arhiv

Do zdaj v senci Terčeljeve in Kragljeve

Ajda Novak je zadnja leta stalna članica slovenske kajakaške reprezentance na divjih vodah. S svojimi rezultati velikokrat ostaja v senci Eve Terčelj, aktualne svetovne prvakinje v slalomu, in Urše Kragelj, ki prav tako sodi v vrh ženskega kajaka na divjih vodah. Morda se za Novakovo odpirajo nove možnosti, potem ko so pred kratkim z Mednarodnega olimpijskega komiteja sporočili, da bo ekstremni slalom leta 2024 na olimpijskih igrah v Parizu. Ljubljančanka ne izključuje možnosti, da bi se v prihodnosti preizkusila v tej disciplini.

Zaščitne maske, ki jih je sešila Ajda. Foto: Osebni arhiv

Poleg tega, da je naša sogovornica predana športu, ima članica Kajak kanu kluba Ljubljana zelo zanimiv hobi – šivanje. "To je zanimiva zgodba. Vedno sem bila bolj ustvarjalna in tudi moja babica šiva. Pravzaprav sem si v trgovini želela kupiti športni top, a nikjer nisem našla pravega. Rekla sem si, da imam tega dovolj in si ga naredila sama. Od tega trenutka me je šivanje še bolj prevzelo," je razlagala Ajda, ki na to (še) ne gleda kot na poslovno priložnost.

"Naredila sem tudi že nekaj mask, ampak to delam bolj za družinske člane. Fant mi je za rojstni dan naredil spletno stran, ampak še ni na voljo. Sama sem velik perfekcionist in ko se nečesa lotim, mora biti tako, kot si jaz želim. Za zdaj je to postranski hobi," nam je še zaupala Ajda, ki v času študija na daljavo šiva tudi med predavanji.

Zaradi ljubezni do športa pustila medicino Ajda Novak se je posvetila študiju kineziologije. Foto: Osebni arhiv

Poleg tega, da je uspešna športnica in da ima zanimiv hobi, je Ajda tudi študentka na Fakulteti za šport. Sprva se je posvetila študiju medicine, a se je pozneje preusmerila v študij kineziologije.

"Kot sem že rekla, nisem človek, ki bi nekaj delala na pol. Videla sem, da se ne morem toliko časa posvetiti medicini in športu. Zadnji mi je toliko pomenil, da sem se odločila, da se bom preusmerila na drug študij, kjer bom lažje usklajevala vse skupaj. Lani sem končala prvo stopnjo študija, zdaj pa delam magisterij," nam je še povedala 27-letna kajakašica na divjih vodah.