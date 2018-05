Jezni Sašo Bertoncelj: Prestar sem že za take stvari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi kvalifikacijski dan svetovnega pokala v športni gimnastiki v Kopru sta si sobotni finale pritelovadila Tjaša Kysselef na preskoku in Sašo Bertoncelj na konju z ročaji. Kysselefova si je mesto med osmerico izborila s tretjo oceno, Bertoncelj s šesto, a je trepetal do konca kvalifikacij.

V kvalifikacijah preskoka je najbolj prepričala Romunka Denisa Golgota, ki je dobila oceno 13,850. Na drugo mesto se je uvrstila Yamilet Pena Abreu iz Dominikanske republike z oceno 13,725. Kysselefova je dobila oceno 13,700, kar je zadoščalo za tretje mesto. Ena od favoritinj za prva tri mesta, Švicarka Giulia Steingruber, je dobila oceno 13,400 in je bila šesta.

"Glede na oceno mislim, da mi finale ne more uiti. Mislim, da se lahko borim za medaljo. Punce tukaj v Kopru so močne," je nekaj minut po nastopu povedala Kysselefova, se nato razveselila uvrstitve v finale, v napovedi za soboto pa je dejala: "Želim si narediti še boljše skoke. Prvega skoka kaj bolj ne bi mogla spremeniti. Pri drugem še imam rezerve. Naredila sem prestop pri doskoku, noge niso bile čiste, malo sem šla iz smeri, ko sem odrinila s konja. Če to popravim, lahko računam na visoko uvrstitev v finalu."

Ko je Kysselefova z mislimi bila že pri petkovih kvalifikacijah na parterju in gredi, je za finalni nastop trepetal Bertoncelj. Sestava se mu namreč ni izšla, z oceno 13,550 so le redki verjeli, da lahko kvalifikacije konča v prvi osmerici. A so tudi telovadci za njim delali napake, upanje pri Škofjeločanu je bilo vse večje, vseeno pa si je lahko oddahnil šele po nastopu zadnjega kvalifikanta.

Prestar je že za take stvari

"Res je bilo stresno. Z veseljem poskrbim za navijače, da jim ni dolgčas. Ampak prestar sem za take stvari. Nisem zadovoljen sam s sabo. Prehitro se pustim zbegati z brezzveznimi napakami. Na tem bo treba delati," je uvodoma dejal Bertoncelj, ki z bolečinami v hrbtu ni imel težav.

Sašo Bertoncelj ni bil zadovoljen s svojim nastopom. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Za soboto sem zaradi vseh napak dodatno podžgan. Živčen in slabe volje sem zaradi slabih vaj. Čas bi bil, da naredim vajo, kot mora biti, tudi težja, da lahko gremo naprej," pravi Bertoncelj.

Najboljši na konju z ročaji je bil Japonec Takaaki Sugino (14,800), drugi je bil njegov rojak Kohei Kameyama (14,400), tretji pa Jordanec Ahmad Abu Al Soud (14,150). Luka Kišek (11,900) je bil 21.

Na parterju je prvo oceno postavil Takumi Sato (14,900). Od dveh Slovenec je bil najbližje finalu Luka Terbovšek (13,750) na 12. mestu. Jure Weingerl (11,450) je bil 33.

Lucija Hribar za las brez finala

Za las je brez finala na dvovišinski bradlji ostala Lucija Hribar, ki je z oceno 11,100 končala na devetem mestu. Najboljša na tem orodju je bila Slovakinja Barbora Mokosova (13,500).

V petek bodo v kvalifikacijah, začele se bodo ob 15. uri, nastopili Alen Dimic (bradlja, drog), Andraž Lamut (bradlja), Kysselefova (parter, gred), Adela Šajn (gred), Hribarjeva (parter). Izven konkurence bosta nastopili Judita Zabukovec na parterju in Gaja Žabnikar na gredi.

V soboto in nedeljo bodo finali po orodjih, oba dneva se bodo začeli ob 15. uri.