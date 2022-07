Kanuist Javornik prvenstvo sklenil z devetim mestom

SP v slalomu do 23 let

Zadnji dan slalomskih posamičnih finalov na svetovnem prvenstvu za mladince in mlajše člane v Ivrei je v finalu kanuistov do 23 let veslal Juš Javornik in bil deveti. Eva Alina Hočevar je bila med kanuistkami do 23 let enajsta.

Sobotni program na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Ivrei je prinesel polfinalne in finalne vožnje kanuistov in kanuistk do 23 let ter kajakašev in kajakašic v mladinski konkurenci.

V finalu kanuistov do 23 let je nastopil Juš Javornik, ki si je najboljšo deseterico zagotovil s sedmim časom polfinala. V finalu je naredil dva dotika vrat, kar je pomenilo štiri dodatne kazenske sekunde in končno deveto mesto. "Polfinalni nastop je bil super, v finalu pa se ni povsem izšlo. Imel sem več kazenskih sekund, vožnja se ni poklopila kot bi se morala. Proga je bila zelo tekoča, bila je celo enostavna za polfinale in finale. Bila je igriva proga," je povedal Javornik.

V polfinalu je mesto med finalisti lovil tudi Nejc Polenčič, ki pa je nastope na tem svetovnem prvenstvu za mlajše člane sklenil na 14. mestu. Naslov svetovnega prvaka do 23 let si je priveslal francoski kanuist Mewen Debliquy.

Eva Alina Hočevar Foto: Nina Jelenc V konkurenci kanuistk do 23 let je športna sreča zapustila Evo Alino Hočevar, ki je še enkrat več v letošnji sezoni zasedla enajsto mesto. Enajsta je bila že v včerajšnjem polfinalu kajakašic, prav tako pa tudi v kanuju na članskem evropskem prvenstvu maja na Slovaškem. Odločila je napaka v zgornjem delu proge, kjer je prejela dve kazenski sekundi, nekaj manj kot dve sekundi pa jo je nato ločilo od finala. V polfinalu je obstala tudi Lea Novak, ki je bila na koncu 22.

Svetovna prvakinja med mlajšimi članicami v kanuju je postala Italijanka Elena Borgh.