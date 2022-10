Japoncem 13 kolajn, za piko na i še ekipno zlato

Judoisti Japonske so novi svetovni prvaki v judu. Na tekmi mešanih ekip v Taškentu so v četrtkovem velikem finalu odpravili Francijo s 4:2. Za Japonsko je bil to že peti zaporedni svetovni naslov.

Zmago so Japoncem v finalu zagotovili Goki Tajima (do 90 kg), Hyoga Ota (nad 90 kg), Kenshi Harada (do 73 kg) in Saki Niizoe (do 70 kg). Bronasti kolajni sta osvojili reprezentanci Izraela in Nemčije. Slovenija svoje ekipe ni imela.

Japonci so bili v Humo Areni v Taškentu tudi sicer prepričljivo najboljša ekipa. Skupaj so v minulem tednu osvojili kar 13 kolajn, med njimi šest zlatih.