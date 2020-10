Janša: V športu za zdaj brez dodatnih zaostritev

Vlada je ponedeljek sprejela odlok o začasnih omejitvah športnih dejavnosti po razglasitvi epidemije, ki velja od danes in še naprej dovoljuje pripravo in tekmovanja najboljšim športnikom ter z močnimi omejitvami tudi rekreacijo vsem državljanom.

Hoteli bodo za športnike odprti

Kljub temu, da bodo hoteli in druge namestitvene zmogljivosti od sobote za nekaj časa zaprti, bodo vrhunski in poklicni športniki lahko koristili njihove usluge. To bo omogočilo tudi nadaljevanje mednarodnih tekmovanj pri nas, saj bo tudi režim prehoda državnih meja do nadaljnjega ostal tak, kot je bil doslej, je pojasnil Janša.

Vlada s soboto za teden dni ugaša večino dejavnosti v državi v želji, da bi ustavili širjenje okužb med prebivalstvoma. Zaprti bodo gostinski obrati, hoteli in trgovski centri z nekaterimi izjemami, vrtci, dijaški in študentski domovi.

Prihodnji četrtek ocena ukrepov

Prihodnji četrtek bo vlada opravila oceno sedanjih ukrepov in na njenih osnovah sprejela nadaljnje odločitve, je dodal Janša ter izrazil upanje, da novi omejitveni ukrepi ne bodo potrebni, "vse pa je odvisno od nas".

Prihodnji četrtek bo vlada opravila oceno sedanjih ukrepov in na njenih osnovah sprejela nadaljnje odločitve. Foto: STA

Še naprej bo tako dovoljen tekmovalni vrhunski šport, treningi in tekme, a ne za vse registrirane športnike in na vseh ravneh tekmovalnih sistemov. Le na tekmah najvišjega državnega razreda ter na mednarodni ravni je dovoljen športnikom olimpijskega razreda, teh je po podatkih Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) 49, svetovnega (144), mednarodnega (366) in perspektivnega razreda (693) ter poklicnim športnikom. Slednjih je po razvidu ministrstva, pristojnega za šport, okrog 500.

Vsi omenjeni morajo biti starejši od 15 let in morajo biti vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

V kolektivnih športnih panogah, v hokeju na ledu, košarki, nogometu, odbojki in rokometu, so dovoljena tekmovanja v najvišji ravni nacionalnega članskega prvenstva, tekme regionalne, mednarodne oziroma evropske ravni so brez gledalcev. Prisotne so lahko le osebe, nujno potrebne za njihovo izvedbo. Vsi sodelujoči morajo upoštevati navodila in priporočila za zajezitev okužb pristojnih državnih in zdravstvenih organov.

Rekreacija je glede na ukrepe vlade dovoljena individualno, v družinskem krogu in v skupinah do šestih oseb ob upoštevanju trimetrske medsebojne razdalje, treningi in tekme pa za vrhunske športnike. Foto: Thinkstock

Rekreacija v družinskem krogu ali na razdalji

Prav tako je dovoljeno izvajanje velikih mednarodnih športnih prireditev, kot so svetovno in evropsko prvenstvo ter kvalifikacijske tekme državne reprezentance za nastop na svetovnem ali evropskem prvenstvu. Športnikom, ki se udeležujejo teh tekmovanj, je dovoljena tudi športna vadba.

V individualnih športnih panogah je dovoljeno izvajanje velikih domačih in mednarodnih športnih prireditev, svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.

Rekreacija je glede na ukrepe vlade dovoljena individualno, v družinskem krogu in v skupinah do šestih oseb ob upoštevanju trimetrske medsebojne razdalje, treningi in tekme pa za vrhunske športnike.