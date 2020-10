Od četrtka za 14 dni prekinjena vsa odbojkarska tekmovanja

"Na Odbojkarski zvezi Slovenije smo kljub možnosti, da bi na podlagi odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti lahko nadaljevali s tekmovanji v prvi slovenski odbojkarski ligi, sprejeli odločitev, da za obdobje dveh tednov prekinemo vsa tekmovanja," so zapisali na OZS.

"Na OZS bomo skrbno spremljali situacijo in razmere v državi in odbojkarskih klubih ter na podlagi teh sprejemali nadaljnje odločitve, seveda v skladu z odloki slovenske vlade ter navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ministrstva za šolstvo, znanost in šport," so še dodali pri odbojkarski zvezi.

