Jadralci v Enoshimi ostali na kopnem

"Na žalost vremenske razmere jadralcem v razredu laser niso bile naklonjene, močno je pihalo in deževalo, zato se je organizator odločil, da današnje regate odpove. Za jutri so napovedani trije plovi in nekoliko boljše vremenske razmere," so sporočili iz tabora Žana Luka Zelka, ki je nedavno Sloveniji prijadral olimpijsko kvoto v razredu laser.

Zelko sicer zaseda 26. mesto med 51 jadralci.