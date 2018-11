Ivan Trajković na finale VN v taekwondoju

"Za nastop na finalnem GP sem se odlično pripravil. Oddelal sem nekaj testnih dvobojev. S trenerjem Juretom Pantarjem sem se poglobil tako v taktiko kot v tehnične podrobnosti. V Fujairah se odpravljam z optimističnimi mislimi. Če ne bo kakšnih sprememb, bi moral biti peti nosilec. To bo pomenilo, da se bom v prvem krogu pomeril z Mehičanom Bryanom Salazarjem. V lanskem letu sem ga sicer premagal, ampak vsekakor ni borec, ki bi ga lahko podcenjeval. Želim si dobro uvrstitev in nove točke, ki bi mi morda omogočile dvig za kakšno mesto na olimpijski lestvici," je pred tekmovanjem na Arabskem polotoku povedal najboljši slovenski tekmovalec.

Na turnirju tudi boj za tretje mesto

Na lestvici so pred Trajkovićem Rus Vladimir Larin, Korejec Kyo Do In, Azerbajdžanec Radik Isajev, Nigerijec Abdul Isufu, Iranec Sajjad Mardani in drugi Rus Roman Kuznjeckov. Za njim pa Nemec Alexander Bachmann, Britanec Mahama Cho, Uzbekistanec Dmitrij Šokin, Španec Daniel Ros Gomez, Gabonec Anthony Mylann Obame (ki vodi v glasovanju za najboljšega taekwondoista leta 2018), reprezentant ZDA Stephen Lambdin, že omenjeni Mehičan Bryan Salazar in Hrvat Vedran Golec.

Posebnost zaključnega turnirja je ob izjemno kakovostni zasedbi tudi v tem, da bo na turnirju organiziran tudi boj za tretje mesto. Zmagovalci kategorij si bodo prislužili po 6.000 ameriških dolarjev, drugo mesto prinaša 3.000 ameriških zelencev, tretje mesto pa 1.000. V kategoriji lahko tekmujeta po dva reprezentanta ene države.

Predtekmovalni del bo na sporedu v četrtek, v petek pa boji za tretje mesto in finala. Zvečer bo sledila razglasitev najboljših tekmovalcev leta 2018.