Islandski strongman in zvezdnik serije Igre prestolov Hafthor Björnsson je že tretjič podrl rekord v mrtvem dvigu (deadliftu). Na prvenstvu Mutant World Deadlift v Birminghamu je Björnsson dvignil neverjetnih 510 kilogramov in s tem presegel lasten rekord 505 kilogramov, ki ga je postavil v začetku letošnjega leta.

Ob prihodu na ploščad, kjer je dvignil neverjetno težo, je bil 206 centimetrov visoki Hafthor Björnsson (islandski Thor) videti povsem miren in sproščen, z veliko lahkoto pa je tudi dvignil rekordno težo in podrl rekord. "Neverjetno, kako enostavno je bilo," je Björnsson po podvigu zapisal na Instagramu. "Iskreno verjamem, da bi lahko dvignil 530 kilogramov v mrtvem dvigu," je dodal.

Poglejte si njegov dvig:

Björnsson je svoj rekord podrl s konvencionalno obliko, ki se razlikuje od sumo ali delnega mrtvega dviga. Nekateri so tako, med njimi Ukrajinec Oleksii Novikov, z delnim mrtvim dvigom in 549 kilogrami presegli število kilogramov islandskega Thora, a je podvig zaradi narave tega neprimerljiv z Björnssonovim rekordom.

Islandec dominiral celoten konec tedna

Visokorasli Islandec je celoten konec tedna sicer prevladoval na tekmovanju. Björnsson je zmagal tudi na Giants Live World Open, kjer je dominiral v disciplinah Power Stairs in Front Hold. Njegov nastop v prvi disciplini, kjer je vse štiri uteži dvignil v samo 31,03 sekunde, so organizatorji opisali kot morda "največji nastop v zgodovini športov, pri katerih tekmujejo v moči".

Björnsson, ki je v svoji karieri zabeležil 32 mednarodnih zmag in 129 svetovnih rekordov, je tretji najbolj odlikovani strongman v zgodovini in ga mnogi prav zato upravičeno imenujejo za najmočnejšega športnika vseh časov. Dvestokilogramski velikan je edini, ki je v istem koledarskem letu osvojil Arnold Strongman Classic, naziv najmočnejšega moža v Evropi in najmočnejšega moža na svetu, kar je dosegel leta 2018. Širši javnosti je Björnsson najbolj znan po vlogi Ser Gregorja Cleganea, tudi Gora, v seriji HBO Igra prestolov, v kateri je nastopal od četrte do zadnje osme sezone.