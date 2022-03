Islandec edini s štirimi točkami po četrtem krogu EP v šahu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S pol točke zaostanka sta na drugem in tretjem mestu Turek Emre Can, ki je z belimi figurami remiziral s Čehom Davidom Navaro, in Španec Danill Juffa, ta je bil s prednostjo začetne poteze boljši od Ukrajinca Aleksandra Areščenka.

Tri točke in pol ima še 14 igralcev do vključno 17. mesta. Navara, prvi nosilec in 37. igralec svetovne lestvice, je na 23. mestu s tremi točkami.

Še pol točke manj (2,5) ima najboljši slovenski šahist zadnjega obdobja Matej Šebenik, ki je ugnal rusko velemojstrico Dinaro Dordžijevo. S tem je na 70. mestu najboljši Slovenec. Z 2,5 točke je na 102. mestu drugi slovenski velemojster Marko Tratar.

Na 227. mestu je z 1,5 točke po drugem zaporednem remiju najboljša slovenska šahistka Laura Unuk, ki ima še en remi in poraz.

Prvenstvo, na katerem nastopa 317 šahistov in šahistk iz 40 držav, se bo končalo 6. aprila.

