Hrvat v polfinale SP v Plovdivu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hrvat je v predtekmovanju vseskozi veslal na drugem mestu za Nemcem Jasonom Osbornom. Bolgar Lazar Penev je že na polovici proge zaostal preveč, da bi bil konkurenčen v boju za drugo mesto, Jason Williams z Bahamov pa ni bil dorasel prvim trem nastopajočim.

Nik Krebs in Miha Aljančič bosta morala v sredo v repasaž med dvojnimi dvojci. V predtekmovanju sta v svoji skupini zasedla tretje mesto, neposredno v polfinale pa sta se uvrstila v polfinale le John Storey in Christopher Harris z Nove Zelandije. Boljša od Slovencev sta bila tudi Irca, zaostala pa sta Italijana, Grka in Egipčana.