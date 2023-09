Mladi Slovenki po olimpijsko vozovnico

Jesenski del sezone svetovnega pokala je dobro uspel 21-letni Hribarjevi, ki se je na tekmah uvrščala v finale in domov prinesla tudi kolajno. Njen cilj ni le uvrstitev na OI, temveč tudi preboj med 24 najboljših v finale mnogoboja, kar bi ji uspelo prvič v karieri. "Najpomembnejše je, da naredim vaje brez padca. S tem lahko tudi upam na čim boljši dosežek in seveda posledično tudi na uvrstitev na olimpijske igre. Želja je, da bi skupno zbrala 50 točk ali več, saj mi to do sedaj še ni uspelo. Moje misli so prvotno usmerjene na uspešno izvedbo celotnega mnogoboja. Šele takrat si bom dopustila razmišljati tudi o olimpijskih igrah in finalu mnogoboja," je po zadnjih treningih pred odhodom dejala Lucija Hribar.

Več težav je imela v pripravah na SP komaj 17-letna Zala Trtnik, saj ji je načrte prekrižala poškodba hrbta. Ta je v večji meri sanirana, ob naporih pa še vedno čuti nekaj bolečin. "V zadnjem obdobju sem imela manjše težave s hrbtom, zaradi česar smo morali prilagajati treninge. Sedaj, torej zadnji teden, sem pričela trenirati normalno. Želim si prenesti dobre treninge in sestave s treninga na tekmovanje. Vaje moram prikazati brez napak in šele nato lahko razmišljam o rezultatski uvrstitvi."

Lucija Hribar Foto: Grega Valančič/Sportida Kot je pred odhodom v Belgijo povedal selektor slovenske vrste Andrej Mavrič, je glavni cilj za obe telovadki olimpijska kvota za Pariz. "Čaka nas še najpomembnejša tekma sezone. Obema Slovenkama se je uspelo na SP uvrstiti preko evropskega prvenstva in obe bosta v Belgijo odpotovali z željo, da se ena izmed njiju uvrsti na olimpijske igre naslednje leto. Obe sta trenirali in se pripravljali po najboljših močeh. Smo pozitivno naravnani in prepričan sem, da se bomo ob dobri izvedbi sestav zagotovo v slovenskem taboru lahko veselili potnice za Pariz."

V močni konkurenci 211 tekmovalk bosta Slovenki tekmovanje začeli v ponedeljek na parterju. Med tekmovalkami so tudi nosilka srebrne olimpijske medalje iz Tokia 2020 in svetovna prvakinja v mnogoboju Brazilka Rebeca Andrade, dobitnica več olimpijskih kolajn Američanka Simone Biles, najboljše tri s preteklega evropskega prvenstva Britanka Jessica Gadirova, Madžarka Zsofia Kovacs in Italijanka Alice D'Amato.