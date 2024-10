Na evropskem prvenstvu v Linzu sta Peter Hribar in Deni Kožul v četrtfinalu moških dvojic izgubila proti Avstrijcu Macieju Kolodziejczykim (187.) in Moldavcu Vladislavu Ursuju z 0:3 (-9, -14, -10). V Linzu so podelili tudi prvi komplet kolajn, in sicer sta v mešanih dvojicah Španca Alvaro Robles in Maria Xiao v finalu s 3:0 (8, 9, 10) premagala Avstrijca Roberta Gardosa in Sofio Polcanovo.

V osmini finala sta Peter Hribar in Deni Kožul nepričakovano s 3:2 (10, -4, -5, 7, 8) premagala francosko dvojico Florian Bourrassaud in Esteban Dorr. Njuna nasprotnika v borbi za kolajne pa sta prav tako s 3:2 (10, 10, -9, -3, 7) ugnala Darka Jorgića in Hrvata Tomislava Pucarja in na ta način preprečila, da bi se Slovenija veselila kolajne na letošnjem evropskem prvenstvu.

Triindvajsetletna Avstrijec in Moldavec sta se v četrtfinalu veselila še ene zmage, tokrat brez izgubljenega niza, čeprav sta bila Hribar in Kožul v vseh treh nizih blizu uspeha. V prvem sta obstala na deveti točki, čeprav sta vodila z 8:5, v drugem sta imela dve zaključni žogici za izenačenje v nizih, vodila sta z 10:8, nato pa sta Kolodziejczyki in Ursu, ki v končnicah ni delal napak, izkoristila svojo peto.

Še pod vtisom izgubljenega drugega niza sta Hribar in Kožul začela tretji niz, v katerem sta zaostajala že za štiri točke (2:6). Kazalo je že na njun gladki poraz, toda na osmi točki sta izid izenačila, do popolnega preobrata pa ni prišlo. Ubranila sta prvo zaključno žogico svojih nasprotnikov, druge ne več, tako sta Kolodziejczyki in Ursu prišla do najmanj bronaste kolajne. V polfinalu se bosta pomerila z bratoma Alexis in Felix Lebrun, drugi polfinalni par pa bo švedski, na eni strani mize bosta Anton Källberg in Truls Moregardh, na drugi pa Mattias Falck in Kristian Karlsson.

Kožul: Odločale so malenkosti

"V prvem nizu sva naredila preveč tehničnih napak, ki se na tej ravni ne smejo dogajati, predvsem tu mislim na vračanje servisa, takšne male stvari odločajo. Podobno je bilo v končnici drugega niza, tako da je zelo grenak priokus, kajti prav lahko bi povedla z 2:0 v nizih. Kot rečeno, odločale so male stvari, ki so večinoma tehnične, ki jih je treba odpraviti na treningih, da lahko premagaš tako kakovostna igralca. Če sem z dvojicami vseeno lahko zadovoljen, kjer nisem igral slabo, sem razočaran s posamičnim turnirjem," je po porazu dejal Kožul, ki ga v novembru in decembru ob poljskih ligaških tekmah čakajo še tekme v ligi prvakov.

"Škoda prvega niza, v katerem je bilo 8:5, 9:8, v drugem 10:8, zadnji niz še 10:10 … Škoda, škoda, če bi se zadeve le malce poklopile v najino smer? Dejstvo je, da sem včeraj proti Francozoma prikazal boljšo igro, danes sem naredil kakšno napako več, in to v ključnih trenutkih, kar naju je morda stalo kolajno. Težek poraz za glavo, čeprav nisva bila favorita. To je šport, gremo naprej. Morava gledati naprej in če bova dobro trenirala, greva lahko še višje," pa je svoj pogled na četrtfinalni obračun dejal Hribar, ki se je z Ano Tofant uvrstil na glavni turnir, v posamični konkurenci pa je izpadel v izločilnih bojih.

Do prvega zlata Španca Alvaro Robles in Maria Xiao

V petek zvečer so podelili tudi prve komplete kolajn. Zlate kolajne v mešanih dvojicah sta se veselila Španca Alvaro Robles in Maria Xiao, ki sta v finalu s 3:0 (8, 9, 10) premagala Avstrijca Roberta Gardosa in Sofio Polcanovo. Nova evropska prvaka, za Španijo je šele druga zlata kolajna na evropskih prvenstvih - prvo je pred devetimi leti v Jekaterinburgu v ženskih dvojicah osvojila Shen Yanfei s Turkinjo Melek Hu -, sta bila v polfinalu s 3:1 (8, 5, -9, 9) boljša od francoske dvojice Simon Gauzy in Prithika Pavade. Pravi maratonski obračun pa je bil v drugem polfinalu, v katerem sta Gardos in Policanova s 3:2 (8, -10, -12, 9, 14) ugnala Nemca Patricka Franzisko in Annett Kaufmann.

S 45 leti je Kardos postal tudi najstarejši finalist na evropskih prvenstvih v zgodovini. Prejšnja rekorderka, je bila Ni Xialian iz Luksemburga, ki je bila leto dni mlajša (Beograd 2007), najstarejša zmagovalka pa je Nizozemka Li Jiao, ki je do naslova prišla pri 38 letih (Gdansk-Sopot 2011).

Ob 13.10 se bo v osmini finala moškega posamičnega turnirja Darko Jorgić pomeril s Švedom Antonom Källbergom.

Preberite še: