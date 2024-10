Moški dvojici uspešni, ženska dvojica končala EP

Na evropskem prvenstvu v namiznem tenisu v Linzu so danes na glavnem turnirju boje začeli v moških in ženskih dvojicah. Uspešni so bili vsi trije slovenski predstavniki Darko Jorgić, Peter Hribar in Deni Kožul, ki so se uvrstili v drugi krog. Izpadli pa sta Ana Tofant in Sara Tokić.