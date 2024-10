Darko Jorgić bo v Linzu branil srebrno kolajno

Takrat je izgubil v finalu proti Nemcu Dag Quiju. Nemec kitajskega rodu bo sodeč po formi, ki jo je pokazal na zadnjih turnirjih najvišje ravni v Macau in Pekingu glavni favorit za zmago, ob bok njemu pa poleg Jorgića spadajo še njegova rojaka Patrick Franziska in Dimitrij Ovčarov, francoska brata Alexis in Felix Lebrun ter praktično vsa švedska reprezentanca na čelu s Trulsom Möregardhom.

Najprej uvrstitev v četrtfinale, nato pa ...

"Moj prvotni cilj je uvrstitev med najboljših osem, nato pa je vse možno. Želim si ubraniti srebro, ali ga še nadgraditi, a v tej konkurenci to ne bo lahka naloga. Sem pa optimist, zadovoljen sem s trenutno pripravljenostjo, čeprav sem v zadnjem mesecu izgubil nekaj dvobojev, ki jih ne bi smel. A evropsko prvenstvo je nekaj drugega kot turnirji ali pa nemška liga," je v pogovoru za spletno stran Evropske namiznoteniške zveze prepričan Jorgić, ki je na evropskih prvenstvih, še bolj pa na turnirjih Top 16, srečanju najboljših bil evropskih igralcev, vedno kazal odlične predstave.

Slovenska reprezentanca je priprave na prvenstvo opravila v Nemčiji, Jorgić pa ni treniral le v Saarbrucknu, v centru njegovega kluba, ampak tudi v Düsseldorfu. "Treningi in igralci tam so bili fenomenalni. Ne moreš dobiti boljših pogojev ali sparing partnerjev od tega. To mi daje samozavest in zdaj samo upam, da bom lahko prenašal to dobro igro in samozavest v Linz," je dejal 15. igralec sveta, ki pa v Avstrijo vendarle ne bo odpotoval z najboljšo popotnico. V nemškem prvenstvu je njegov klub izgubil derbi proti Borussii Düsseldorf, sam pa je izgubil oba dvoboja, Šved Anton Källberg ga je premagal s 3:2, veteran Timo Boll pa s 3:1.

Peter Hribar in selektorica Andreja Ojsteršek Urh. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če bi se mu malo poklopilo, je lahko visoko"

Poraza ne skrbita selektorico Andrejo Ojsteršek Urh, ki meni, da se Jorgićeva forma vzpenja in verjame, da bo pravi čas v pravi formi. Podobno razmišlja tudi o Deniju Kožulu, slovenskemu prvaku, ki v zadnjem letu prav tako kaže napredek, na katerega je zdaj 89. igralec sveta dolgo časa čakal.

"Saniral je poškodbo, spet je začel zaupati vase in ne manjka mu veliko, da bo blizu najboljšim. Mislim, da mu v Linzu ne bo treba igrati kvalifikacij, tako da bo neposredno na glavnem turnirju, in če bi se mu malo poklopilo, je lahko visoko," meni Ojsteršek Urh, ki bo v Linz odpeljala še tretjega olimpijca Petra Hribarja in mladega Brina Vovka Petrovskega.

Njena sestra Vesna Ojsteršek, selektorica ženske ekipe, bo na prvenstvu vodila Ano Tofant, Saro Tokić in Laro Opeka. "Veliko bo odvisno od žreba, vsekakor pa bo prvi cilj, da se prebijejo na glavni žreb in mislim, da so to sposobne narediti. Bodo pa seveda morale igrati svojo najboljšo igro," je povedala selektorica deklet.

Jorgić bo v dvojicah igral s Hrvatom Tomislavom Pucarjem, Kožul/Hribar sta že tradicionalen par na večjih tekmovanjih, Vovk Petrovski pa bo združil moči s Fincem Aleksijem Räsänenom. Pri ženskah bo povsem slovenski par TofantITokić, medtem ko bo Opeka igrala z najboljšo dansko igralko, Emmo Clement. V mešanih dvojicah bosta para Kožul/Tokić ter Hribar/Tofant.

Slovenija ima do zdaj na evropskih članskih prvenstvih za posameznike in dvojice štiri odličja, tri bronasta so v lasti Bojana Tokića, eno pa je osvojil Jorgić.

