Brazilec Calderano v Pekingu zaustavil Jorgića

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je nastope na turnirju WTT smash v Pekingu končal v osmini finala. V dvoboju za preboj v četrtfinale je Slovenca po hudem boju tesno, s 3:2 v nizih ugnal drugi nosilec turnirja in tretji igralec na svetovni lestvici, Brazilec Hugo Calderano.

Prvi niz dvoboja je tesno dobil Brazilec z 11:9, nato je 26-letni Hrastničan zaigral bolje in povedel z 2:1 v nizih, saj je drugega dobil z 11:6, tretjega pa tesno, s 13:11. Napeta bitka se je nadaljevala tudi v četrtem nizu, ki pa je s 17:15 pripadel Calderanu. V odločilnem nizu za zmago pa je 28-letnik gladko ugnal Slovenca, sicer 15. igralca na svetovni lestvici, in niz dobil z 11:2.

Jorgić je tako končal nastope na tem turnirju, potem ko je v prvem krogu zanesljivo ugnal Nemca Steffena Mengela s 3:0, v drugem pa prav tako s 3:0 še domačina Yu Ying Bina.

"Ker se med sabo res dobro poznava, ni bilo veliko igre, za nameček pa imava oba podoben način igranja, saj nimava rada dolgih izmenjav. Škoda za poraz v četrtem nizu, ki pa ni bil moj prvi na takšen način v karieri. Takšnih porazov, ko imam možnost, da bi zmagal, pa se mi ne izide, je bilo že veliko. Še vedno čakam ta dan, ko bom takšne dvoboje rešil v svojo korist," je bil Jorgić slabe volje v izjavi za namiznoteniško zvezo.

"Po izenačenju na 2:2 v nizih se je Calderano sprostil, sam pa sem samo čakal na to, da bi on naredil napako. Preprosto nisem bil več agresiven in zato tudi poraz," je dodal 26-letni Slovenec po zapravljeni priložnosti za preboj med osmerico najboljših.

Njegova naslednja priložnost bo evropsko prvenstvo v Linzu, ki bo od 15. do 20. oktobra in na katerem bo branil srebrno kolajno iz Münchna.

"V Linzu bodo drugačne razmere, vse bo drugače, upam le, da bo glava prava, kajti po takšnih porazih se ni ravno preprosto pobrati. Časa, da se pripravim na evropsko prvenstvo, pa je dovolj," je pred vrnitvijo domov še dejal Jorgić.

